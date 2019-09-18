Основатель сети «Красное&Белое» рассчитывает на сотни миллиардов после объединения с конкурентами

У сети «Красное&Белое» будут общие доходы с конкурентами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Обыски в сети «Красное&Белое»

Основатель алкосети «Красное& Белое» бизнесмен из Челябинска Сергей Студенников рассказал, какие доходы будет получать объединенная компания, в которую вошли его активы и активы конкурентов, «Дикси» и «Бристоль». По итогам 2019 года выручка может составить 800 млрд рублей.

«Я думаю, порядка 800 млрд рублей без НДС», — заявил он ТАСС, отметив, что погрешность может составлять «плюс-минус 10%». Студенников подтвердил, что объединенной компанией стала «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» (Кипр). «Слияние произошло. Все процедуры юридические завершены», — заявил он.

В состав «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» вошли 43 фирмы Студенников, зарегистрированные в России, в том числе из всех регионов УрФО и Пермского края. От его бывших конкурентов вошли ООО «Альбион 2002», основной актив торговой сети «Дикси» и ООО «БРЛ», актив компании «Бристоль».

Об объединении алкосети «Красное& Белое» с конкурентами было объявлено в конце апреля. Федеральная антимонопольная служба дала согласие на слияние активов. В декабре прошлого года прошли обыски в сети «Красное& Белое». В компании предполагали, что она стала «сильно мешать» своему конкуренту, ООО «Альбион 2002». Через месяц после обысков было объявлено о подготовке к слиянию.