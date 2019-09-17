Алкосеть переехала на Кипр вместе с конкурентами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обыски в сети «Красное&Белое»

На Кипре завершился процесс слияния алкосети «Красное& Белое», основателем которой является бизнесмен из Челябинска Сергей Студенников, с торговыми сетями «Дикси» и «Бристоль». Фирмы бывших конкурентов выведены, согласно данным сервиса СБИС, в кипрскую компанию «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед».

Последние данные внесены в базу данных ЕГРЮЛ 16 сентября. В «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» из «АМЕЛИОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД перешли ООО «Альфа Владимир» и «Альфа Пермь». В «АМЕЛИОР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», в которую Студенников вывел часть своих активов из России, больше не осталось ни одной фирмы сети «К& Б».

В «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» еще раньше вошли ООО «Альбион 2002», основной актив торговой сети «Дикси» и ООО «БРЛ», актив компании «Бристоль». Ранее «Дикси» и «Бристоль» активно конкурировали с алкосетью Студенникова. Процесс слияния начался после серии обысков в «К& Б». В начале июля ФСБ вернулась с обысками в фирмы челябинского бизнесмена после чего процесс резко активизировался

В состав «ДКБР Мега Ритейл групп лимитед» вошли 43 фирмы, зарегистрированные в России, в том числе из всех регионов УрФО и Пермского края. В России у Студенникова осталось 22 фирмы.