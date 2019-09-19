На Урале судья обвиняется в получении взятки в 14 млн рублей

В Екатеринбурге стартовал процесс над судьей Арбитражного суда Свердловской области. Теперь уже бывший судья Олег Гаврюшин обвиняется в получении взятки, дело рассматривается в Свердловском областном суде.
«Гаврюшин обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере», — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Как сообщало ранее «URA.RU», 29 мая 2018 года сотрудники ФСБ прямо в здании арбитражного суда задержали сына судьи — Андрея Гаврюшина. Гаврюшин-младший в этом деле выступал в качестве посредника и нес отцу взятку 14 млн рублей. За эти деньги Гаврюшин-старший был готов принять решение в интересах НАО «Проектно-изыскательный институт ГЕО».
Гаврюшин-младший 28 июня уже приговорен Кировским районным судом Екатеринбурга к семи с половиной годам колонии строгого режима. Областной суд апелляцию Андрея Гаврюшина не удовлетворил, приговор вступил в законную силу. Дело Гаврюшина-старшего затянулось из-за его статуса, дающего неприкосновенность. Только в ноябре 2018 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против бывшего сотрудника арбитража. В июне 2019 года в отношении уволенного судьи возбудили уголовное дело.