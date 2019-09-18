В Казани по проекту Speech был построен такой дворец водных видов спорта Фото: сайт архбюро Speech

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Организаторы Универсиады-2023 в Екатеринбурге определились с архитектурным бюро, которое разработает проект нового дворца водных видов спорта. Как сообщили «URA.RU» источники, заказ будет отдан московскому агентству Speech. Ранее оно придумывало аналогичный комплекс для Казани.

«Спортивный комплекс планируют разместить на ВИЗе-правобережном. В Екатеринбурге нет архитекторов, которым по силам разработать такой масштабный проект, поэтому к нему будут привлекать компанию со стороны, но с большим бэкграундом», — сообщил инсайдер.

По словам источника, в бюджете пока не предусмотрено средств на заказ проекта, из-за этого к работе не удалось привлечь иностранных архитекторов. «Они не соглашаются начинать работу, пока не получат средства, а российские бюро готовы браться под честное слово. Это спасает, когда речь идет о сжатых сроках», — подчеркнул инсайдер.

Максимальная вместимость дворца в Казани — 3,5 тысячи мест Фото: сайт архбюро Speech

Судя по сайту архбюро Speech, организация ранее создавала проекты реконструкции «ВТБ Арены» в Москве и строительства дворца водных видов спорта к Универсиаде-2013 в Казани. Комплекс принимал соревнования по водному поло, плаванию, прыжкам в воду, синхронным прыжкам, синхронному плаванию соревнования.

В пресс-службе Speech «URA.RU» сообщили, что ранее с ними действительно обсуждали сотрудничество по проекту для Екатеринбурга, но «никакого конкретного сигнала» о том, что можно приступать работе, бюро пока не получало. «Мы будем рады рассмотреть условия», — отметили в Speech.

В свердловском департаменте информполитики пока не ответили на вопросы «URA.RU». Дозвониться до свердловского министра спорта Леонида Рапопорта оперативно не удалось.