Захарова показала домашний «лук» с насморком. ФОТО

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Мария Захарова не поехала из-за болезни на работуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала, как выглядит дома во время болезни. Фотографии она опубликовала на странице в Instagram.

«Осталась сегодня дома. Кашель, насморк, температура. Звонят из НТВ: „Мария, но Вы же обещали выйти в эфир!“» — рассказала Захарова. Представитель МИД пыталась объяснить журналистам, что «зрителям такое показывать страшно». Она отметила, что даже не поехала сегодня на работу. Однако телевизионщики настояли на эфире, прибыли к ней домой и загримировали.

Ранее екатеринбургский фотограф Слава Власов обнародовал снимки, на которых Захарова предстала в необычном амплуа. На кадрах она одета в деловое платье, туфли и боксерские перчатки.

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