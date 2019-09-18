Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала, как выглядит дома во время болезни. Фотографии она опубликовала на странице в Instagram.
«Осталась сегодня дома. Кашель, насморк, температура. Звонят из НТВ: „Мария, но Вы же обещали выйти в эфир!“» — рассказала Захарова. Представитель МИД пыталась объяснить журналистам, что «зрителям такое показывать страшно». Она отметила, что даже не поехала сегодня на работу. Однако телевизионщики настояли на эфире, прибыли к ней домой и загримировали.
Ранее екатеринбургский фотограф Слава Власов обнародовал снимки, на которых Захарова предстала в необычном амплуа. На кадрах она одета в деловое платье, туфли и боксерские перчатки.