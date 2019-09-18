Мария Захарова представила себя в непривычном образе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургский фотограф Слава Власов обнародовал снимки официального представителя МИД России Марии Захаровой в необычном амплуа. Работы опубликованы в профиле фотографа в Instagram.

На фотографиях Мария Захарова в деловом платье, туфлях и боксерских перчатках. В подписи к опубликованным снимкам Слава Власов делится воспоминаниями о том, что в детстве он много смотрел бокс, но на его предложение пойти в секцию родители отказали, поэтому фотограф не стал боксером.

«И Мария Захарова <…> тоже не боксер. Но ее бойкость, смелость в работе заставили всех политиков мира ее запомнить», — заключил Власов. Прокомментировать снимки пока никто из подписчиков фотографа не решился.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США не пугать Россию жуткими санкциями, напоминает «Утро.ру».