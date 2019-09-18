17 сентября 2019

Уральский фотограф опубликовал серию необычных снимков Марии Захаровой. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиа-форум
Мария Захарова представила себя в непривычном образеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбургский фотограф Слава Власов обнародовал снимки официального представителя МИД России Марии Захаровой в необычном амплуа. Работы опубликованы в профиле фотографа в Instagram.

На фотографиях Мария Захарова в деловом платье, туфлях и боксерских перчатках. В подписи к опубликованным снимкам Слава Власов делится воспоминаниями о том, что в детстве он много смотрел бокс, но на его предложение пойти в секцию родители отказали, поэтому фотограф не стал боксером.

«И Мария Захарова <…> тоже не боксер. Но ее бойкость, смелость в работе заставили всех политиков мира ее запомнить», — заключил Власов. Прокомментировать снимки пока никто из подписчиков фотографа не решился.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США не пугать Россию жуткими санкциями, напоминает «Утро.ру».

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