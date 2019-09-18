Коммунисты поругались на первом же заседании Мосгордумы

Коммунисты выбирали главу фракции в Мосгордуме по указу Геннадия Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Первое заседание КПРФ в Мосгордуме чуть не закончилось скандалом. Депутаты не могли выбрать главу фракции.

Новые депутаты не стали поддерживать кандидатуру Николая Зубрилина. «Они отказались поддержать кандидатуру, предложенную Зюгановым, и демонстративно проголосовали за другого кандидата», — цитирует источника в Мосгордуме газета «Наша версия». Отмечается, что после ряда грубых заявлений Зубрилина все же утвердили с перевесом в один голос.

По словам источника «Нашей версии», самой «смешной ситуацией» оказалось выдвижение в спикеры Елены Шуваловой. Известная коммунистка решила сама себя выдвинуть на должность, но в итоге проиграла. «Но и у этого предложения было немало сторонников», — заключил инсайдер.

8 сентября в единый день голосования прошли выборы в Мосгордуму. 20 мест досталось оппозиционным кандидатам, 25 — самовыдвиженцам. В аналогичных выборах в 2014 году 40 мест принадлежало депутатам «Единой России», системная оппозиция занимала лишь пять думских кресел.