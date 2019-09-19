Минздрав прокомментировал угрозу роста смертности из-за рака

В Минздраве заявили, что на борьбу с онкологией выделены «беспрецедентно большие средства» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик Андрей Каприн прокомментировал прогнозы профессора Алексея Масчана, который считает, что в России в ближайшие годы из-за правил закупки лекарств вырастет смертность от онкологических болезней. В Минздраве рассказали о своем видении ситуации.

«Главным оружием против рака остается ранняя выявляемость и профилактика заболеваний. На эти цели в рамках государственной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями выделены беспрецедентно большие средства, в том числе — на закупку лекарств, особенно для регионов», — цитирует эксперта информационное агентство RNS . Врач уточнил, что на борьбу с болезнью до 2024 года должны потратить 1 триллион рублей.

Каприн также ответил на заявление, что в России стали исчезать лекарства, «ежедневно необходимые для лечения», а на смену им приходят непроверенные аналоги. «При регистрации любых воспроизведенных лекарственных препаратов проводится контроль по всем показателям контроля качества», — считают в Минздраве.

Ранее профессор Алексей Масчан заявил, что если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30% из-за предстоящего дефицита препаратов. Чуть позже врач-онколог Андрей Пылев поделился мнением, что причиной роста смертности может стать и плохая подготовка отечественных врачей.