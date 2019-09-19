18 сентября 2019

Адвокат экс-полковника Захарченко хочет оспорить изъятие миллиардов

© Служба новостей «URA.RU»
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Найденные по делу Дмитрия Захарченко миллиарды изъяли не по закону, предполагает его адвокатФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко — Валерия Туникова — попросила Минюст разъяснить основания, по которым денежные средства можно обращать в доход государства. По мнению юриста, антикоррупционное законодательство этого не предусматривает.

В 2017 году Никулинский суд Москвы обратил в доход государства больше 370 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро. Поводом стал иск Генпрокуратуры к Захарченко, его родственникам и третьим лицам. Тем не менее, как подчеркнула Туникова, обратить в доход государства можно только земельные участки, объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, пишет газета «Ведомости».

Ранее, по данным издания, Минюст официально подтверждал отсутствие в действующем законодательстве нормы, которая бы позволяла изымать деньги. В то же время адвокат отмечает, что на практике суды обращают в доход государства средства без выяснения их происхождения.

В июне этого года Пресненский суд Москвы приговорил полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 118 млн рублей. Бывшего офицера, как отмечалось, признали виновным не за найденные в его квартире 8,5 млрд рублей (следствие так и не установило происхождение денег). Для вынесения приговора хватило других преступлений. Например, двух эпизодов получения взяток в крупном размере.

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