Тюменский депутат-миллионер не смог получить зарплату из-за прогула

Депутаты Тюменской областной думы сняли с повестки вопрос о назначении зарплаты своему коллеге, единороссу Дмитрию Горицкому из-за того, что тот прогулял заседание 19 сентября. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Причина точно неизвестна, возможно, потому, что Горицкий не смог сегодня присутствовать на заседании думы», — сообщил инсайдер. Корреспонденту «URA.RU» не удалось оперативно уточнить официальную причину снятия вопроса.
Ранее агентство сообщало, что решение о зарплате Горицкому поддержали все члены комитета по госстроительству и местному самоуправлению, кроме либерал-демократа Глеба Трубина. Депутатская ставка в думе освободилась летом 2018 года, когда от нее отказался Сергей Романов. На зарплату претендовали и другие депутаты, однако у Горицкого было преимущество, так как он является главой бюджетного комитета.
Горицкий ранее возглавлял «Запсибкомбанк». По данным декларации о доходах, в 2017 году он заработал 229 млн рублей. Его зарплата в думе может составить около 500 тысяч рублей в месяц.