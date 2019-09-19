Тюменский депутат-миллионер не смог получить зарплату из-за прогула

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Заседание областной думы. Тюмень, горицкий дмитрий
Депутаты сняли с повестки заседания вопрос о назначении зарплаты Дмитрию ГорицкомуФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы сняли с повестки вопрос о назначении зарплаты своему коллеге, единороссу Дмитрию Горицкому из-за того, что тот прогулял заседание 19 сентября. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Причина точно неизвестна, возможно, потому, что Горицкий не смог сегодня присутствовать на заседании думы», — сообщил инсайдер. Корреспонденту «URA.RU» не удалось оперативно уточнить официальную причину снятия вопроса.

Ранее агентство сообщало, что решение о зарплате Горицкому поддержали все члены комитета по госстроительству и местному самоуправлению, кроме либерал-демократа Глеба Трубина. Депутатская ставка в думе освободилась летом 2018 года, когда от нее отказался Сергей Романов. На зарплату претендовали и другие депутаты, однако у Горицкого было преимущество, так как он является главой бюджетного комитета.

Горицкий ранее возглавлял «Запсибкомбанк». По данным декларации о доходах, в 2017 году он заработал 229 млн рублей. Его зарплата в думе может составить около 500 тысяч рублей в месяц.

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