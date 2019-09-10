Дмитрий Горицкий, вероятно, будет получать зарплату в Думе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы, единоросс Дмитрий Горицкий, по мнению его коллег, должен получать зарплату за работу в парламенте. Такое решение поддержали все члены комитета по госстроительству и местному самоуправлению, кроме либерал-демократа Глеба Трубина, передает журналист «URA.RU» с места событий.

«ЛДПР предлагает оставить ставку вакантной, чтобы оптимизировать затраты на облдуму», — заявил Трубин во время обсуждения вопроса. Однако единоросс Фуат Сайфитдинов не согласился с ним: «У нас есть регламент думы, мы не можем его нарушить. Есть заявление от Горицкого, у нас нет выбора». Эсер Владимир Пискайкин вмешался в спор коллег и пошутил: «Старая русская поговорка — „деньги к деньгам“».

В итоге все члены комитета поддержали это решение, воздержался только Трубин. Окончательное решение по этому вопросу областная дума примет 19 сентября.

Уже после комитета Сайфитдинов пояснил «URA.RU», что на зарплату претендовали и другие депутаты (официально их фамилии не называются), но у Горицкого были преимущества, так как он возглавляет бюджетный комитет.

Депутатская ставка в Тюменской облдуме освободилась летом 2018 года, когда от нее отказался Сергей Романов — он решил плотнее заняться бизнесом, что несовместимо с получением зарплаты из бюджета.

Горицкий ранее был главой «Запсибкомбанка». По данным декларации, в 2017 году он заработал 229 млн рублей. Зарплата Горицкого в Думе может составить около 500 тысяч рублей в месяц. На такую сумму он может рассчитывать в связи с тем, что возглавляет думский комитет.