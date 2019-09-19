Онищенко посоветовал выгнать из Минздрава эксперта, разрешившего выпивать каждый день

Геннадий Онищенко не согласился с выводами эксперта Минздрава Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посоветовал выгнать эксперта Министерства здравоохранения РФ, который разрешил россиянам выпивать пять дней в неделю. Такое мнение депутат высказал в разговоре с «URA.RU».

«Один из экспертов — это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать», — заявил Онищенко «URA.RU», комментируя недавнее исследование Минздрава о безопасной суточной и недельной норме алкоголя. Однако он не уточнил, как часто можно употреблять алкогольные напитки на самом деле.

Ранее Минздрав рассказал, что порция алкоголя, имеющая незначительный риск для здоровья, составляет около 0,9 литра пива для мужчины и 200 мл вина для женщины в день. Также эксперт ведомства посоветовал не употреблять алкоголь минимум два раза в неделю.