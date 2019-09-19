Главный прокурор Ямала пропустил важное заседание на фоне слухов об отставке

Прокурор ЯНАО Александр Герасименко не пришел на первое заседание осенней сессии окружного Заксобрания. При этом в округе продолжаются слухи о его предстоящей отставке.
Во время оглашения списка присутствующих представителей органов исполнительной власти и руководителей ведомств спикер ямальского парламента Сергей Ямкин отметил, что в заседании участвует зампрокурора ЯНАО Владимир Мартынов. При этом уполномоченный по правам человека в округе Анатолий Сак, детский омбудсмен Данило Трубицын и ряд других руководителей присутствовали лично.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе прокуратуры не удалось. Там пообещали предоставить ответ позже.
Александр Герасименко сейчас занимает пост главного прокурора Ямала. Недавно появилась информация о возможном переходе силовика в Уральскую транспортную прокуратуру. Также сообщалось, что Герасименко перестал появляться на публичных мероприятиях на Ямале. Новым прокурором округа может стать глава прокуратуры Магаданской области Анатолий Васильев.
На заседании, которое прогулял Герасименко, принимались важные решения. В том числе депутаты парламента приняли поправки в закон о бюджете ЯНАО на 2019 год. В итоге казна официально увеличилась на 19,6 млрд рублей и достигла рекордных 215,3 млрд рублей.