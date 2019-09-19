Бюджет Ямала вырос на 20 млрд рублей за пять минут

Бюджет Ямала на 2019 год официально увеличился на 19,6 млрд рублей и достиг рекордных 215,3 млрд рублей. Решение об изменении доходной и расходной частей казны округа приняли депутаты Заксобрания ЯНАО на первом заседании осенней сессии 19 сентября.
Принять поправки в закон «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» парламентариям удалось за пять минут. Председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин в своем докладе отметил, что пополнение казны объясняется прогнозируемым ростом поступлений средств с налогов на прибыль и на имущество организаций, поступлений от бюджетной системы и прочих неналоговых доходов. Средства будут направлены на решение приоритетных социально-значимых задач и реализацию нацпроектов на Ямале. «Окружной бюджет сохранит свою сбалансированность», — уточнил он.
Предложение об изменении бюджета округа со стороны оппозиции претензий не вызвало. Депутат от ЛДПР Иван Вершинин выразил ему поддержку. «Правильно, что идет усиление поддержки социальной сферы. Наша фракция поддержит. Надеемся на то, что исполнение и реализация всего задуманного будет на должном уровне», — сказал он. В итоге поправки в бюджет были единогласно приняты в первом и втором чтениях.
Ранее «URA.RU» сообщало, что законопроект об увеличении казны Ямала предложил губернатор округа Дмитрий Артюхов. В результате бюджет вырос и превысил рекордные показатели 2018 года.