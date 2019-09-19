В России резко подорожала рыба

Цены на лосось выросли почти на 50% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оптовые цены на российскую рыбу выросли по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводятся в отчете Минсельхоза «О ситуации на рынке рыбы».

В некоторых регионах цены выросли из-за возникшего дефицита. Так, на северо-западе страны повысилась стоимость трески и пикши, поскольку значительно вырос экспортный спрос на нее, говорится в отчете.

За год также поднялись цены на рыбу семейства лососевых. Горбуша, одна из самых распространённых по объемам вылова рыба, подорожала на 30%. В центральной России такая рыба стоит 155 рублей за килограмм, а на Дальнем Востоке — 125 рублей. В Центральном округе также выросли цены на кету. Сейчас килограмм этой рыбы стоит 250 рублей, что на 47% дороже, чем в сентябре прошлого года.

Недавно специалисты «Росконтроля» обнаружили в филе трески двух российских марок повышенную концентрацию мышьяка. В одном образце содержание мышьяка превысило допустимое значение в три раза. В образцах второй марки обнаружено превышение в 1,6 раза.