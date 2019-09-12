В российской треске нашли яд

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Виды Красноярска, копченая рыба, продукты питания, рыба, еда, рыбный магазин
Эксперты обнаружили превышенную концентрацию мышьяка в в двух образцах рыбыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» обнаружили в филе трески двух марок повышенную концентрацию мышьяка. Информация о тестировании продукции опубликована на сайте ведомства.

Специалисты провели контрольную закупку трески российского производства пяти разных марок. В одном образце содержание мышьяка превысило допустимое значение в три раза. У второй марке обнаружено превышение в 1,6 раза. «В остальных образцах содержание мышьяка совсем небольшое и соответствует требованиям безопасности», — добавили в ведомстве. Рыба, в которой обнаружили опасное вещество, занесена в «черный список».

По данным Всемирной организации здравоохранения, длительное воздействие мышьяка может привести к развитию рака и к проблемам сердечно-сосудистой системы.

Ранее специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» проверили качество куриного фарша. В трех образцах обнаружили нашли сальмонеллы и листерии. При проверке мяса цыплят-бройлеров большинство исследуемых образцов оказалось опасно для здоровья, сообщает «Национальная служба новостей».

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