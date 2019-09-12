В российской треске нашли яд

Специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» обнаружили в филе трески двух марок повышенную концентрацию мышьяка. Информация о тестировании продукции опубликована на сайте ведомства.
Специалисты провели контрольную закупку трески российского производства пяти разных марок. В одном образце содержание мышьяка превысило допустимое значение в три раза. У второй марке обнаружено превышение в 1,6 раза. «В остальных образцах содержание мышьяка совсем небольшое и соответствует требованиям безопасности», — добавили в ведомстве. Рыба, в которой обнаружили опасное вещество, занесена в «черный список».
По данным Всемирной организации здравоохранения, длительное воздействие мышьяка может привести к развитию рака и к проблемам сердечно-сосудистой системы.
Ранее специалисты экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» проверили качество куриного фарша. В трех образцах обнаружили нашли сальмонеллы и листерии. При проверке мяса цыплят-бройлеров большинство исследуемых образцов оказалось опасно для здоровья, сообщает «Национальная служба новостей».