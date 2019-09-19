Материнский капитал превысит 460 тысяч рублей

В 2020 году размер материнского капитала в России составит 466 тысяч рублей. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей», — приводит RT слова главы кабмина. Медведев добавил, что для этих целей в бюджете уже заложено 316 миллиардов рублей.
Ранее на эту тему высказывалась вице-премьер страны Татьяна Голикова. На прошлой неделе она заявила, что в грядущем году материнский капитал будет проиндексирован на 3,8%. Итоговая сумма составит 466 617 рублей.
Также в 2020 году изменится размер страховых пенсий — они будут проиндексированы на 6,6% и в среднем составят 16,4 тысячи рублей, уточняет агентство Nation News. Социальные пенсии проиндексируют на 7%.