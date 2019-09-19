С мэрии Челябинска взыщут долг в полмиллиарда рублей

Долги автобусного МУП будет платить мэрия Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Кризис муниципального транспорта Челябинска

Арбитражный суд Челябинской области принял решение взыскать с мэрии Челябинска 576,1 млн рублей в счет долгов по налогам ранее обанкроченного МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ). Власти просили о рассрочке на три года, но в этом им отказали. Как сообщили «URA.RU» в мэрии, на решение суда будет подана апелляция в Восемнадцатый арбитражный суд.

«Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия определения (17 сентября) в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении суда.

«Мы будем подавать апелляцию и рассматриваем варианты оплаты, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов. — Возможно, будем брать кредит или попросим дотацию у области».

Процесс по банкротству МУПа «ЧАТ» начался в 2015 году. Предприятие не платило налоги и социальные платежи с 2008 года. К этому времени накопились коммерческие долги. В мэрии было создано новое предприятие, ООО «Городской общественный транспорт», которое занялось автобусными перевозками

Старый МУП был обанкрочен, но так как долги не гасились, то к субсидиарной ответственности привлекли мэрию. Власти согласились выплатить долг, но было принято решение гасить задолженность частями, в течение трех лет. В городской бюджет в августе внесли поправки, было подано ходатайство о рассрочке, но суд в рассрочке отказал.