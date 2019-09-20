Раскрыты ранее неизвестные детали дела об изнасиловании экс-дознавательницы из Уфы

Коллеги экс-дознавательницы, которая обвинила троих коллег в групповом изнасиловании, не видели у девушки признаков насилия, а также рассказали о ее неподобающем поведении на корпоративе. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
«Суд сегодня допросил семь коллег потерпевшей. <…> Свидетели сообщили, что никаких психологических и физических признаков изнасилования не заметили в своей коллеге», — цитирует юриста РИА «Новости». Адвокат уточнил, что свидетели указали на хорошее настроение девушки на следующий день после предполагаемого изнасилования.
Свидетели также рассказали, что на утреннем совещании начальник отдела Эдуард Матвеев, являющийся одним из обвиняемых по делу, высказал недовольство относительно работы девушки. Уже вечером этого дня она написала заявление, что ее изнасиловали, уточняет юрист.
Как отмечает адвокат, информация о поведении девушки в день после предполагаемого преступления не попала в материалы, которые были переданы в суд. При этом свидетели уточнили, что за пару недель до происшествия девушка в пьяном состоянии приставала к коллегам на корпоративе. «Когда ее попросили уехать, она села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершила ДТП», — уточнили в правоохранительных органах.
В октябре 2018 года экс-сотрудница полиции обвинила трех коллег в групповом изнасиловании. Все обвиняемые были уволены из органов и оказались под домашним арестом. Потерпевшая также была уволена из-за распития спиртного на рабочем месте.