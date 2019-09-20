Пушков рассказал о конфликте внутри «большой тройки» сверхдержав

Алексей Пушков уверен, что давление американцев сближает интересы России и Китая Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков рассказал о сотрудничестве России и Китая внутри Совета безопасности ООН, а также о противостоянии двух государств с США. Так политик прокомментировал решение РФ и КНР наложить вето на «западный проект резолюции» по сирийскому Идлибу.

«В „большой тройке“ сверхдержав Россия и Китай держатся вместе, а США — против обоих», — написал Пушков в Twitter. Сенатор уверен, что давление американцев является гарантией близости интересов и позиций России и Китая.

Ранее Россия и КНР предложил Совбезу свой вариант резолюции об урегулировании ситуации в Идлибе, однако он был отклонен. В постановлении предлагалось с 20 сентября прекратить огонь в городе, но продолжить антитеррористические операции в регионе. За отклонение проекта проголосовали США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, а также еще несколько стран.