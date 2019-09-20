В Минздраве предложили тратить на лечение каждого россиянина до 22 млн рублей

Жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в больнице, смогут бесплатно или со скидкой получать все россияне, а не только представители льготных категорий. С такой инициативой выступают представители Минздрава.
В результате предлагаемой реформы лекарства в клиниках будут бесплатно предоставляться всем пациентам, а на каждого больного государством будет выделена определенная сумма. «Речь идет не об ограничении стоимости препарата, а об установлении порога готовности государства платить за год сохраненной качественной жизни. <…> Для обычных заболеваний — 1-1,2 миллиона рублей, для онкологических — 6-7 миллионов рублей и для орфанных, то есть редких, — 20-22 миллиона рублей», — цитирует Lenta.ru идеолога проекта, гендиректора «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России Виталия Омельяновского.
Как отмечает автор проекта, предельный порог на человека будет учитывать не только количество лет, которые человек проживет в случае использования лекарства, но также и качество его жизни. «Мы предлагаем ввести для оценки эффективности лекарств параметр: стоимость года сохраненной качественной жизни. Мы должны смотреть, сколько стоит дополнительный эффект для конкретного больного с использованием конкретных технологий», — уточнил Омельяновский.
Как сообщила глава ведомства Вероника Скворцова, у Минздрава есть два года, что просчитать и представить новую систему амбулаторного обеспечения. Если система будет принята, граждане РФ смогут получать бесплатные лекарства уже в 2022 году.