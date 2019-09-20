В России могут сократить количество профессиональных праздников

Из-за грядущей отмены устаревших нормативных актов времен СССР и РСФСР в России могут исчезнуть некоторые профессиональные праздники. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.
11 сентября, напомним, стало известно, что в рамках реформы, получившей название «регуляторная гильотина», премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение, согласно которому к началу 2020 года акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие. Таких более 20 тысяч. Среди них, к слову, оказались те, которые вводят профессиональные праздники — День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.
Их судьбой озадачились представители профильных компаний во время анализа предложенных в рамках гильотины перечней, пишет «