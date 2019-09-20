19 сентября 2019

В России могут сократить количество профессиональных праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайская демонстрация на Красной площади. Москва, флаги россии, 1 мая, первомай, праздник труда, первомайская демонстрация
Некоторые праздники могут отменить вместе с устаревшими документамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за грядущей отмены устаревших нормативных актов времен СССР и РСФСР в России могут исчезнуть некоторые профессиональные праздники. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

11 сентября, напомним, стало известно, что в рамках реформы, получившей название «регуляторная гильотина», премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение, согласно которому к началу 2020 года акты СССР и РСФСР должны прекратить свое действие. Таких более 20 тысяч. Среди них, к слову, оказались те, которые вводят профессиональные праздники — День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Их судьбой озадачились представители профильных компаний во время анализа предложенных в рамках гильотины перечней, пишет «Коммерсант». Список конкретных актов, которые будут отменены, сформируют к 15 ноября. До 10 октября профильные ведомства будут вносить свои предложения об исключении некоторых актов из перечней, поэтому речи о скорой отмене указанных праздников пока не идет, считают опрошенные изданием эксперты. В то же время источники журналистов в отрасли уверены, что без вмешательства чиновников акты о праздниках все же будут отменены.

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