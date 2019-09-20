В РПЦ поспорили, можно ли крестить детей суррогатных матерей

Представители Русской православной церкви (РПЦ) разошлись во мнении относительно крещения детей, которые появились на свет благодаря суррогатным матерям или экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов считает, что таких детей нельзя крестить. «Если он сам вырастет, уверует, начнет в храм ходить — да пожалуйста! Но что крестить у людей, которые вообще чихать хотели на церковные законы!» — цитирует Смирнова «Интерфакс».
В ответ на высказывания протоиерея своим мнением поделился официальный представитель Русской Православной Церкви Владимир Легойда, который считает отказ от крещения детей противоречащим учению Православия. «В документах нашей Церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рожденного в результате „суррогатного материнства“. Об этом совершенно недвусмысленно написано в документе, посвященному этому вопросу», — написал Легойда в своем аккаунте в Telegram.
Также Легойда ответил на еще одно заявление Смирнова, который считает, что любая женщина, проходящая через ЭКО, «параллельно делает три-пять абортов». «Существуют процедуры ЭКО, исключающие уничтожение „излишних эмбрионов“, и любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению», — подытожил Легойда.
Протоиерей Димитрий Смирнов не в первый раз выступает с громкими заявлениями. Ранее он назвал русских мужчин «национальной трагедией», а перед этим заявлял, что «женщины глупее мужчин». Помимо этого, священник считает, что теория Дарвина «абсолютно не подтвердилась».