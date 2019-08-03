Сколько мы будем платить из-за новой строки в платежке ЖКХ

Новые строки в платежках ЖКХ появятся в 14 регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С 4 августа в платежках ЖКХ должна появиться новая строка — о добровольном страховании жилья на случай ЧС. Из-за этого в соцсетях и мессенджерах распространяются призывы к отказу от «навязываемой» услуги, авторы сообщений отмечают, что власти пытаются переложить свои обязательства на плечи населения и страховщиков. По мнению сторонников реформы, недовольство людей связано с недостатком информации.

В списке регионов, на которых будет тестироваться новая система страхования жилья, есть три уральских Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выбрал 14 пилотных субъектов РФ (включая Свердловскую и Тюменскую области, а также Пермский край), в которых будут запущены программы по добровольному страхованию недвижимости. Областные власти сами решат, какое жилье и какие риски страховать, утвердят суммы страховок, а также назовут правила, по которым страховые компании будут допускаться на рынок.

Сколько придется платить из-за новой строки в квитанции?

Размер страховых платежей и компенсаций самостоятельно определят региональные власти и страховые компании. Пока они этого не сделали.

Однако, как рассказали «URA.RU» в ВСС, установлено, что ежемесячная выплата не должна превышать трех рублей за квадратный метр.

«Про оценкам страховщиков, если говорить о полном пакете страхования, это должно быть в пределах трех рублей за квадратный метр в месяц. Это максимальная цифра. В среднем для 50-метровой квартиры платеж составит около 150 рублей в месяц или в 1800 рублей в год. Примерно», — отметил собеседник агентства в Союзе страховщиков. По его словам, сейчас стоимость обычного полиса страхования недвижимости составляет 5-7 тысяч рублей.

Также определено, в каком соотношении регион и страховщик могут участвовать в покрытии рисков: от 5/95 до 70/30 процентов от ущерба.

Россияне смогут вычеркнуть из платежки ЖКХ страхование жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

От страховки можно отказаться?

«Речи о том, что государство оставит людей без жилья и переложит ответственность на страховые компании, нет. Если человек захочет получить страховку, он получит, если нет — сможет отказаться от нее. Просто в этом случае собственнику при ЧС будет оказана поддержка в иной форме», — отметил «URA.RU» вице-президент ВСС Евгений Уфимцев.

Какие риски покроет страховка?

Риски также будут определены и прописаны в региональных программах. Вероятно, в разных субъектах РФ они будут отличаться. Единственный обязательный риск, установленный федеральными властями, — гибель жилья. На его покрытие регион не будет тратить деньги — обязательства в таких случаях берет на себя федерация, объяснил «URA.RU» эксперт Михаил Порватов.

По словам руководителя департамента страхования и экономики Финансового университета Александра Цыганова, в список страховых рисков точно попадут стихийные бедствия — природные пожары, наводнения, землетрясения и ураганы. «Если смотреть на программы, которые есть в Москве и Краснодарском крае, то в них, например, включены риски с пожарами по различным причинам, не зависящим от страхователя», — отметил Цыганов.

Из-за наводнений в Иркутской области в 2019 году пострадало более 10 тысяч домов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Какую сумму можно будет получить от страховой компании в случае ЧС?

При повреждении или гибели жилья страховая компания выплатит собственнику от 300 до 500 тысяч рублей (точная сумма будет обозначена в региональной программе), остальное будет возмещено из бюджета. Так, если поврежденное или уничтоженное жилище по нормам Минстроя оценено в 800 тысяч рублей, а страховой норматив в регионе составляет 400 тысяч рублей, то собственник получит 400 тысяч от страховой компании и еще 400 тысяч — от властей.

Поможет ли новая система пострадавшим от ЧС купить новое жилье?

Предполагается, что в случае гибели жилья при ЧС люди могут получить дом или квартиру, равные по площади тем, которые у них были, или рассчитывать на компенсацию. «В случае повреждения [жилья] Минфин должен будет утвердить методику расчета вреда и все это будет завязано на нормативы Минстроя по стоимости квадратного метра в том или ином регионе. По оценкам, этих денег [от властей и страховщиков] действительно должно хватать на ремонт и восстановление недвижимости», — отметил Порватов.

Почему новые правила не вступят в силу с 4 августа?

Формально регионы могут принимать программы по страхованию жилья с 4 августа, когда вступит в силу новый закон. Однако они не спешат объявлять о начале составления программ, поскольку до сих пор не принята методика их разработки (находится на регистрации в Минюсте) и методика определения размера ущерба (согласовывается с правительством РФ), отметил Уфимцев.

«Сейчас таких [региональных] программ, естественно, еще нет. Они могут быть разработаны в течение этого года и приняты в начале следующего», — рассказал собеседник «URA.RU» во Всероссийском союзе страховщиков.

По его словам, единственная рекомендация, которая на данный момент была направлена из правительства в регионы, — в качестве способа заключения договора страхования использовать квитанции ЖКУ, поскольку это наименее затратно.

Свердловские власти уже начали обсуждение реформы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Опрошенные «URA.RU» депутаты парламентов Пермского края (Олег Постников) и Тюменской области (Артем Зайцев, Иван Левченко и Фуат Сайфитдинов) пока ничего не слышали о действиях властей в этом направлении. В то же время член комитета свердловского Заксобрания по жилищной политике Вячеслав Брозовский отметил, что разговоры о реформе ведутся «на уровне консультаций».

«Обсуждение есть, но конкретики пока нет. [Власти] не хотят делать лишнюю нагрузку на жителей, поэтому пытаются найти компромисс: возможно, при введении добровольного страхования, установят льготу по другому платежу», — рассказал депутат, затруднившись назвать сроки внедрения программы.