Российская разведка занялась атакой дронов в Саудовской Аравии

Сергей Нарышкин заявил, что окончательных выводов по произошедшей атаке пока нет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская Служба внешней разведки (СВР) занимается сбором информации о произошедшей атаке на заводы крупной нефтяной компании в Саудовской Аравии. Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

«Мы собираем эти данные, но окончательные выводы пока не делаем», — приводит РИА «Новости» его ответ на вопрос журналистов о том, кто стоял за атакой.

Ранее на территории нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар. Причиной данного ЧП стала атака беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода компании. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы.

В Кремле заявили, что атака дронов на нефтяную компанию в Саудовской Аравии может негативно отразиться на мировом топливном рынке, отмечает «Национальная служба новостей». Из-за проблем с поставкой саудовской нефти начал снижаться курс доллара, сообщает «Утро.ру».