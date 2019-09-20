В Тюмени поймали грабителя крупного банка

Ограбивший банк молодой человек был вооружен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Молодого человека, который 17 октября, угрожая пистолетом, ограбил отделение банка «Открытие» на улице Щербакова, поймали. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Подозреваемый задержан, ведутся следственные мероприятия», — отметили в ведомстве.

Других подробностей по делу пока нет. Фотография подозреваемого была опубликована в тот же день пользователем соцсети «ВКонтакте» Сергеем Пашковым. По фото понятно, что он был одет в синюю кофту с капюшоном, маску и перчатки. Он удерживал женщину — возможно, заложницу. Сейчас фото уже удалено.

Ранее «URA.RU» сообщало, что преступник похитил из отделения 1,2 млн рублей. Никто из посетителей и сотрудников банка не пострадал. Банк «Открытие» сообщил, что украденные средства были застрахованы.