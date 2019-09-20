Призер чемпионата профессионалов нашел работу в Кургане

В энергокомпании обучают молодежь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Серебряный призер международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills из Кургана Дмитрий Костин стал сотрудником энергетической компании СУЭНКО. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Дмитрий Костин устроился на должность инженера службы релейной защиты, автоматики и измерений в одном из курганских филиалов компании — «Западных электрических сетях». Свой выбор молодой специалист объяснил желанием получить опыт работы с современным оборудованием. «Энергетика — это основа для развития всех других отраслей, поэтому работать здесь — значит, видеть результат своего труда, его пользу для людей. Считаю, что это почетно», — рассказал Дмитрий Костин.

Председатель совета директоров корпорации СТС Татьяна Черных отметила, что компания стремится принимать на работу талантливую молодежь. «Для электроэнергетики это еще и требование времени: внедрение „умных“ технологий, цифровая трансформация с каждым годом поднимают планку для специалистов-энергетиков. Чем раньше энергокомпании будут находить способных студентов и принимать участие в их обучении, тем стабильнее будущее энергосистемы», — прокомментировала она.

СУЭНКО сотрудничает с высшими и средними учебными заведениями Курганской и Тюменской областей. Только за последний год на практику в энергокомпании прошли более 50 студентов из высших и средних учебных заведений Тюменской области, 10 выпускников приняты на работу. В Зауралье прошли практику 45 студентов, трое из них трудоустроены по окончании обучения. Взаимодействие планируется расширить.