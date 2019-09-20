Военный эксперт рассказал о шансах США при атаке на Калининград

В Калининградской области находятся комплексы С-400 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Американские военные не смогут преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Любой американский либо натовский самолет, попытавшийся атаковать Калининградскую область или Россию, будет гарантированно уничтожен. В Калининградской области у нас развернуты дальнобойные зенитные ракеты С-400, способные поражать цели на расстоянии 400 километров. Наиболее важные объекты прикрыты зенитно-ракетными комплексами „Тор-М2“. Это средство ПВО (противовоздушная оборона — прим. ред.) последнего рубежа с гарантированной стопроцентной вероятностью перехвата и уничтожения любых атакуемых целей. У американцев подобных систем нет», — рассказал Коротченко «URA.RU».

Он также напомнил, что Россия является ядерной державой, поэтому нападение на нашу страну может быть губительно для агрессора. «Любая попытка нанести удар может закончиться его уничтожением», — добавил эксперт.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказывал о плане Пентагона, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде в случае «российской агрессии», напоминает RT. По его словам, в случае угрозы со стороны РФ Пентагон готов осуществить наступление с воздуха, моря, земли и космоса. В стратегию также входит атака в киберпространстве.