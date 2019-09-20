В аэропорту Ямала задержаны авиарейсы

Были задержаны рейсы до поселка Сабетта (ЯНАО), Санкт-Петербурга и Красноярска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя из-за тумана три пассажирских самолета вылетели с задержкой. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, рейс до вахтового поселка Сабетта должен был вылететь в 8:30, однако задержка составила почти 2,5 часа. Самолет в Санкт-Петербург задержали на полтора часа — он должен был отправиться в 10 часов утра. Также пришлось полчаса ждать пассажирам, следующим до Красноярска, вылет которых был назначен на 10:10.

«Задержанные на вылет рейсы до Санкт-Петербурга и Красноярска — это те, которые прилетели к нам позже из-за метеоусловий», — отметили в пресс-службе, добавив, что рейс, который должен был вылететь в Сабетту, задержался из-за неблагоприятной погоды в аэропорту прилета.