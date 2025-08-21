Все регионы
22:05
Новая радиостанция начала вещание в Шадринске
22:05
Покорила Канны и увела Бондарчука из семьи: жизнь и любовь звездной Ирины Скобцевой
22:00
Три брака и три избитых женщины: известному актеру Марату Башарову — 51
Курс по сбиванию дронов, отмена контрактов для медиков: какие вопросы решил Путин по итогам «Народного фронта»
21:55
Из бизнеса во власть: как банкиры укрепились в Тюменском правиельстве
21:51
Офис Зеленского давит на Залужного, чтобы тот отказался от выборов
21:37
Украинец, которого задержали за подрыв «Северных потоков», ранее работал в СБУ
Смена командования, тайные знаки отличия: хронология боев группировки «Север» под Харьковом и Сумами. Карта
21:34
Политолог назвал альтернативную Москве площадку для встречи Путина и Зеленского
21:30
Странности в уголовном деле Воронова и итоги «Честного маршрута» Артюхова: события дня в ЯНАО
21:26
В Воронежской области задерживается 71 поезд из-за падения дрона
Арестован еще один украинец по делу о теракте на «Северных потоках»: что известно о нем и ходе расследования
21:20
Не аквапарком единым: где в Тюмени отдохнуть на горячих источниках
21:14
В Москве задержали экс-министра здравоохранения Хабаровского края Бойченко
21:10
Отцовский бойкот: за что дочери объявили войну Венику в новом сезоне «Папиных дочек»
Путин использовал ультиматумы Трампа в пользу России
21:07
Politico: новый ультиматум Трампа способен ускорить встречу Путина и Зеленского
21:04
Норвегия разместила новую военную бригаду на границе с Россией
21:00
Погода осенью и неожиданная находка грибника: главное в Кургане за 21 августа
Кто такой экс-замминистра обороны РФ Иванов, которого после приговора не обнаружили в СИЗО: биография
20:48
Газпромбанк впервые в России запустил терминалы для оплаты покупок частями
20:48
Чехов и динозавры: что покажут пермские театры в выходные
20:47
Дачникам напомнили, за какие колодцы им грозит штраф
20:45
В Тюмени открылась уникальная выставка
20:45
Меняя флаги: как российский триколор впервые поднялся над Челябинском
20:43
Лера Кудрявцева почти воссоединилась с Лазаревым на «Новой волне»
Запад подготовил Путину капкан на переговорах с Зеленским
20:32
Неизвестный попытался спалить мечеть в Благовещенске
20:30
Предупреждение для родителей и детей: разбитый мотоцикл с жертвой ДТП проехался по улицам Кургана. Фото
20:30
Рок-музыка, каверы и интересные спикеры: как пройдет фестиваль «Ягель» в ЯНАО
«Страшные» розовые ракеты — «супероружие» Украины: особенности и характеристики «Фламинго». Инфографика
20:25
В ХМАО бизнесмен запатентовал сосьвинскую селедку, которую любят VIP
20:23
Глава МИД Индии не увидел логики в обвинениях США о закупках нефти в России
20:20
В ХМАО школьные линейки 1 сентября испортит непогода
О целях Зеленского и Европы, переговорах и эффектах в стиле КВН: о чем Лавров говорил с главой МИД Индии
20:20
Поймать рыбу мечты: самые крупные уловы политэлит ХМАО. Фото
20:18
Комика из Копейска Антона Пикули* объявили в международный розыск. Скрин
20:12
Шестеро свердловчан умерли в небе за четыре года: объяснение врача, почему это происходит
«Мы такого не ожидали»: как проходит первая на Урале выставка загородной жизни
20:05
Сотни жителей Тюменской области останутся без работы
20:04
Трамп сравнил встречу с Путиным с фото Никсона и Хрущева
20:04
Сом или щука: какую пермскую рыбу полезнее съесть
Руководил войсками в Сирии и стал командующим «Севера»: что известно о генерал-полковнике Никифорове
20:00
Знаменитости, фестивали и праздничные локации: что будет на Дне города Ноябрьска
19:48
Кухарук назвал специалистов, в которых нуждается образование ХМАО
19:48
Польша выразила протест посольству России из-за падения беспилотника на востоке страны
В малых городах перезапустят экономику
19:43
В Екатеринбурге пропала девятилетняя девочка. Фото
19:41
В Госдуме честно ответили, будут ли вскрываться телефоны ради установки Max
19:40
Путин поручил подготовить курс по сбиванию беспилотников из ружей
ВС РФ освободили Александро-Шультино и ударили по украинским предприятиям ВПК: карта СВО на 21 августа
19:35
Свердловский тяжеловес сразится за золото чемпионата России по боксу. Фото
19:30
Тюменка пыталась пронести наркотики в СИЗО
19:30
Удобный выезд, быстрая пересадка и близость к аэропорту: что известно о новом пермском автовокзале
Три места для встречи с РФ, гарантии безопасности и НАТО: главные заявления Зеленского после поездки в США
19:24
Телеобъектив и встроенный ИИ: обзор на новый смартфон от Google
19:23
Появилось видео с дрона, где видна застрявшая на пике Победы россиянка
19:13
«Король пятака»: что известно о новом капитане ХК «Трактор» Кадейкине
В США определили, кого отправят на «Интервидение»: что известно об аналоге «Евровидения», где и когда пройдет
19:13
Бабушкина отчиталась контролеру из ЦИК, как депутаты стараются ради выборов
19:12
В Новом Уренгое врачи провели уникальную операцию новорожденному
19:09
Под Екатеринбургом на полдня перекроют федеральную трассу
Эксперты назвали лучшие продукты в Челябинской области
19:06
В Новом Уренгое мужчина пошел под суд за удары, повлекшие смерть знакомого
19:06
Альпинист Титов рассказал о проблемах со спасением застрявшей в горах пермячки Наговицыной
19:03
Бывший кировский губернатор Белых ищет в политике рынки сбыта для своих конфет
Горная болезнь, лавины и обморожения: от чего гибнут альпинисты на высоте. Инфографика
19:01
Эксперты рассказали, где в Перми выгодно купить квартиру в августе
19:00
День города Кургана: хедлайнер, топ локаций и ограничения на 30 августа
18:56
С 1 сентября в Тюменском районе изменится расписание 17 автобусных маршрутов
Самые массовые случаи гибели российских альпинистов за рубежом
18:48
«Время колоссальных угроз»: в России призвали улучшить ядерный щит
18:46
Житель ЯНАО получил солидную компенсацию за ошибки врачей
18:46
В направлении Крыма выросло чисто задержанных поездов
18:45
«Кукушка» и «Любимка»: какие песни услышат жители ЯНАО на юбилей Нового Уренгоя
18:40
Slovo: ЕС и Британия готовят диверсии, чтобы сорвать переговоры по Украине
18:38
В Тюменской области пройдет реабилитационный курс для людей с инвалидностью
18:37
Новым капитаном ХК «Трактор» стал Александр Кадейкин
18:30
«Три пакетика риса на 65 человек»: участница шоу на СТС из Кургана рассказала о выживании
18:27
У погибших в страшной аварии с фурой на тюменской трассе супругов остались двое детей
18:22
РБК: суд потерял Тимура Иванова
18:21
Антикварное оружие и десятки машин: какого имущества лишится Тимур Иванов
18:21
В день флага РФ нельзя будет пить в трех городах Ямала
18:21
Тела пермских альпинистов, которые погибли в горах Приэльбрусья, удалось поднять на высоту
18:19
Военный эксперт из США снимет фильм о подвиге челябинского депутата Госдумы
18:17
Ямальский город претендует на звание места с самой интересной архитектурой
18:15
Стеклянная крыша Кургана: как деревянное фотоателье стало звездой шоу с американцем Джоном Уорреном. Видео
18:12
«Танцы на костях украинцев»: Захарова жестко прошлась по действиям Киева
18:10
Новости о пролете «Орешника» над Тюменью оказались фейком
18:09
В Тюмени работодатели готовы платить водителям от 130 000 рублей в месяц
18:08
С выборов в думу Тобольска снялся первый кандидат
18:07
Снова в школу: сколько в ХМАО стоит собрать ребенка к учебному году
18:07
Генпрокуратура не назвала в суде требования к главе челябинского СКР Колбасину
18:02
Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя труда
18:01
Пермским первоклассникам бесплатные проездные будут выдавать в школах
18:00
В Кургане таксист спас пенсионерку от мошенников
18:00
Улица Алексея Балабанова появилась в Екатеринбурге
18:00
Из курганского колледжа уволилась замдиректора Половникова
18:00
Суд аннулировал контракт челябинцев с китайской фирмой на 1,344 млн долларов
17:58
В новом микрорайоне Челябинска открывается детский сад. Фото, видео
17:55
В российских больницах и поликлиниках появится защита от беспилотников
17:52
«Для чего это строили»: в центре Тюмени разбирают бывший бизнес-центр. Фото
17:51
Мощный пожар уничтожил ресторан в Севастополе. Фото
17:50
Девушка спровоцировала смертельное ДТП с двумя погибшими в Челябинской области. Фото, видео
17:47
Скончалась заслуженная артистка России Валентина Костюкова
17:43
Объявлен сбор средств для эвакуации тел погибших в горах пермских альпинистов
17:43
Скончался водитель грузовика, погубивший семью в ДТП на Тюменском тракте
17:39
Адвокат Павла Прилучного заявила об угрозе собственной жизни
17:36
Болезнь, СВО или новые преступления: почему дело экс-мэра из ЯНАО Воронова суд рассмотрит отдельно
17:35
На всей территории Азербайджана начались сбои в мобильном интернете
17:34
Тест по новым молодежным словам: 12 вопросов, которые поставят тебя в тупик
17:32
Основатель «Додо Пиццы» намерен найти время на встречу с губернатором ЯНАО
17:32
В России впервые запустили возможность «копирования» мобильного тарифа
17:29
Пермячка завоевала две короны на международном конкурсе красоты. Фото
17:27
Картошка, морковь и еще один продукт резко подешевели в Свердловской области
17:26
Украине грозит тотальное банкротство из-за гигантских потерь
17:23
Путин назначил Михаила Петракова новым послом России в Австралии
17:23
Новые программы в автошколах появятся только через полгода
17:19
Зонты не убирать: прогноз погоды в Москве и Питере на выходных
17:18
Опасный жук заразил тысячи гектаров леса в Пермском крае
17:18
Дело экс-зама губернатора ЯНАО Воронова выделили в отдельное производство
17:15
В Перми трамвайную остановку превратили в цветочный сад. Фото
17:11
В Челябинске упали цены на жилье в готовых новостройках
17:10
Ушел из жизни почетный гражданин Тюмени Петр Головко
17:10
В Челябинске завершается капремонт 90-летней школы — объекта культурного наследия. Фото, видео
17:09
Богачи возмутились блюдам за три тысячи в ресторанах Екатеринбурга
17:08
«Щедрый и добрый талант»: Путин поздравил поэта Юрия Энтина с днем рождения
17:07
Зеленский отверг одно из главных условий РФ по миру
17:06
В Кургане пройдет экономический форум с участием замминистра цифрового развития РФ
17:05
Актриса Анна Михалкова посетила библиотеку имени своего деда в Магнитогорске. Фото
17:03
Главная интрига с «Красной строкой» в Екатеринбурге разрешилась за сутки до мероприятия
17:03
Спикер свердловского заксобрания спасает российских школьников, проваливших ОГЭ
17:02
Курганский «Кванториум» запускает новую программу для подростков в 2025 году
17:02
«Единая Россия» отчиталась о масштабном строительстве школ в регионах РФ
17:02
Челябинка обогатилась на промтоварах, отпускаемых в обход кассы
16:58
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО рядовым Дмитрием Михайловым
16:57
Курганские заводчане и ветераны горячих точек отправили УАЗ на фронт. Фото
16:56
«Самолет» прокомментировал обыски в офисах компании
16:56
В заксобрании поддержали допвыплаты челябинским врачам и водителям скорой помощи
16:56
В Екатеринбург завезли 340 тонн арбузов
16:52
Курганец пошел париться в баню, а его иномарку угнали
16:52
У группировки, которая сражается на харьковском направлении, появился новый командующий
16:45
Как подготовить грушу к суровой зиме: пошаговая инструкция от биолога
16:45
Испытание паводком и новые вызовы: глава Пуровского района Трапезников отметил год на посту мэра
16:40
Верховный суд объяснил, чем взятка отличается от отката
16:39
В Тюменской области запустили спецпроект для инвалидов и ветеранов СВО
16:37
У группировки войск «Север» сменилось командование
16:32
Тюменская птицефабрика, от которой избавляются власти, занимает первое место в регионе по выручке
16:31
Спецназ ФСБ разгромил условных террористов в школе Курганской области в ходе учений. Фото
16:30
Дары Ямала: в социальных сетях властей ЯНАО появился новый тренд
16:30
Взял мандат Жириновского и отстреливал собак: чем известен богатейший пермский депутат Благов из списка Forbes
16:30
Белый сок — это сырок: чекап блюд крутейшего гастрофестиваля Кургана. Фото, видео
16:24
В Перми открылась выставка с личными вещами бойцов, которые помогли им выжить на СВО
16:23
Власти ХМАО получили миллиарды рублей на развитие ЖКХ
16:23
Пермский губернатор Махонин рассказал о судьбе проблемного Гостиного двора в Кунгуре
16:22
Вой сирен перепугал жителей Екатеринбурга. Видео
16:21
Генерал Никифоров возглавил группировку войск «Север»
16:20
Челябинскому губернатору показали обновленную школу, где дети строят роботов и дроны. Фото, видео
16:18
В офисах «Самолета» прошли обыски
16:18
Путин назначил нового посла России в Австралии
16:17
В Челябинске на неопределенный срок ограничат проезд на популярном перекрестке в центре
16:15
«Конченые позорники»: военкор резко раскритиковал солдат, стрелявших в себя ради выплат
16:15
Молоко и сыр из орехов, цикорий: что продается в новом магазине жены владельца «Гринвича». Фото
16:15
Воздух прогреется до 24 градусов в Кургане и Шадринске
16:13
В Минеральных водах экстренно сел самолет «Уральских авиалиний» с трупом на борту
16:12
Guardian: Трамп готов выйти из переговоров для встречи Путина и Зеленского
16:12
В Карпинске нашли обломки ракеты, на которой мыши и мухи улетели в космос
16:09
Украина готова признать за Россией территории
16:06
В думе Челябинска рассказали о подготовке к отопительному сезону
2
16:06
Пассажир внезапно скончался во время полета на борту «Уральских авиалиний»
16:05
Политическая спартакиада: какой спорт продвигают курганские VIP и чем увлекаются сами
16:04
Жители ЯНАО не постесняются опоздать на работу 1 сентября
16:01
На трассе Тюмень — Омск ввели реверсивное движение
16:01
Мощный пожар вспыхнул в ресторане в Севастополе
16:01
Уральская косметическая империя откроет свой первый магазин в Китае
16:00
Российских школьников пугают заменой классических произведений на литературу об СВО
15:58
Россия раскритиковала желание Европы отправить войска на Украину ради мира
15:56
Владелец «Троекурова» откроет ресторан возле «Белого дома» в Екатеринбурге
15:55
Власти рассказали о семьях детей, погибших под бревнами в Пермском крае
15:53
Беспилотник снова атаковал торгпредство России в Швеции
15:51
Пенсионерке из Пуровского района ЯНАО через суд помогли стать собственником жилья
15:51
Что известно о подрядчике, публично раскритикованном главой Ямала за затянувшиеся стройки
15:48
Путин готов на встречу с Зеленским, но есть важное условие
15:47
Марат Хуснуллин поставил в пример город Тюменской области
15:46
Жители ЯНАО признаются в любви к родным городам
15:45
Эксперт Гицевич раскрыл суду Кургана, как вели подсчет материалов на скандальной школе Заозерного. Эксклюзив
15:42
Мэр города-юбиляра посетит проблемные точки города по поручению губернатора ЯНАО
15:42
VK Видео запустило шоу с Захаром Прилепиным
15:41
Лавров указал на главную проблему перед подписанием мира с Украиной
15:40
Депутат заксо спасает свердловские реки. Фото
15:40
Лавров выявил фальшь в желании Украины прийти к миру
15:36
Лавров назвал неприемлемым присутствие иностранных войск на Украине
15:35
Пациентов и посетителей Курганской областной больницы эвакуировали. Видео
15:33
Подрядчика, ремонтировавшего больницу в Соликамске, отправили в колонию на три года
15:33
Путин готов к встрече с Зеленским
15:32
Что посмотреть: топ-10 сериалов в духе «Ментовских войн»
15:30
В Европе задержан украинец по делу о подрыве «Северных потоков»
15:29
Bloomberg: саммит на Аляске обернулся стратегической катастрофой для Киева
15:29
Жителя Миасса, застрелившего свою жену-педагога, отправили в СИЗО. Видео
15:28
В Челябинской области похолодает до пяти градусов
15:27
В ЯНАО суд вынес приговор командиру самолета, влетевшему в снежную насыпь при посадке. Видео
15:26
Губернатор Махонин высказался о судьбе Кунгурской ледяной пещеры
15:24
«Это технология Европы»: военэксперт уличил Зеленского во лжи о ракете «Фламинго»
15:20
Появились фотографии обновленного СК Сухарева в Перми
15:19
Белоруссия хочет оснастить ракеты «Полонез» ядерными боеголовками
15:18
Почти 300 мусоровозов ХМАО внесли в федеральную систему учета ТКО
15:16
Россия успешно запустила в космос военные спутники
15:14
Что можно и чего нельзя 22 августа: День флага, фестивали и традиции Матфея Змеесоса
15:13
В центре Тюмени обвалилась дорога. Фото
15:11
В ХМАО возобновляет работу крупный молочный завод
15:09
В Тюмени взлетели цены на канцтовары
15:07
Пермяк выловил себе на день рождения сома ростом с человека. Фото
15:07
В России откопали древнейшую печать Ярослава Мудрого
15:05
В Италии задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
15:01
Белоруссия может оснастить «Полонез» ядерным оружием
15:00
Партии получили больше 130 млн рублей на челябинские выборы
15:00
Чиновник курганского правительства и ветеран СВО Исаев рассказал, как воюют казаки в ЛНР
14:59
В Тюмени переустроят привокзальную площадь из-за тоннеля на перекрестке с ж/д путями
14:58
CNN: Уиткофф передал от Путина орден Мужества семье сына замдиректора ЦРУ
14:56
«Политический спектакль»: лидер КПРФ ХМАО вступил в конфронтацию с новым мэром
14:53
3D-экраны и корты: как переделают КРК «Уралец» в центре Екатеринбурга. Фото
14:53
Пермские ученые рассказали, чем опасна модная диета на мясе и масле
14:52
«Ангара-1.2» успешно стартовала с космодрома Плесецк
14:52
Спортсменам — машины, остальным — ограничения: XVIII Челябинский марафон пройдет в ближайшие выходные в городе
14:51
Зеленский наотрез отказался выводить войска из Донбасса
14:49
Нужно больше жилья: сколько квартир можно построить на свободных участках Тюмени. Инфографика
14:48
В Латвии пограничник подорвался на мине, которую поставили против России
14:44
ВС РФ сделали еще один шаг к освобождению Константиновки
14:43
В Челябинске закроют движение по улице Чичерина. Карта
14:43
Пермяк пытался задушить первоклассницу в лифте
14:40
Пенсионерам из Кыштыма пригрозили штрафом за бесхозную бочку за забором
14:38
Челябинский суд оставил в СИЗО экс-банкиров по делу о миллиардных махинациях
14:37
ВС РФ сбили почти 300 украинских дронов
14:30
Что построили в Кургане за 20-летнее правление самого лучшего главы, чью усадьбу продают инвесторам. Видео
14:29
Россия передала Украине троих детей
14:26
В МИД объяснили, почему в Россию хлынул поток европейцев
14:25
Родителей курганских первоклассников не пустят в школу 1 сентября
14:22
Героя из ЯНАО, погибшего на спецоперации, предадут земле на родине спустя три года. Фото
14:22
В Тюмени хотят расширить список получателей пособия для семей погибших военных
14:20
Россия нанесла мощный удар по ВПК Украины
14:15
Количество пострадавших в Рязанской области выросло до 153 человек
14:09
Армия России освободила Александро-Шультино в ДНР
14:06
Пермский мэр пожаловалась на детей-вандалов, оставивших без света целый парк. Видео
14:05
ВС РФ прорвали оборону у Красноармейска
14:04
На Украине назвали новые места для встречи Путина и Зеленского
14:03
Россиян предупредили о возможном изъятии водительских прав после похода к врачу
14:01
Седьмой «Честный маршрут» губернатора ЯНАО стал рекордным по количеству встреч
13:59
Жители Тюменской области прошли массовую проверку на ВИЧ
13:58
«Мясо птицы самое дешевое»: курганский депутат ГД дал необычный совет россиянам
13:56
Мужу Блиновской разбили голову в Москве за восьмикратное нарушение ПДД: все о скандале
13:46
Стало известно, кого США отправят на российское «Интервидение»
13:46
Челябинскую колбасу будут продавать в Китае. Фото
13:46
В свердловский избирком приехал московский ревизор. Фото
13:46
Челябинцам запретили парковать машины в центре города
13:43
В Пермском крае резко вырос налог для игорных заведений
13:42
Глава минздрава заявила о спаде рождаемости и раскрыла, отчего чаще всего умирают пермяки
13:42
В ЯНАО 95-летие района отпразднуют футбольным турниром
13:40
Тюменец сжег заживо хозяина дома в Курганской области. Видео
13:35
Завербованные СБУ иностранцы устроили тайник в Курганской области
13:30
ЛДПР придумала, как возродить поток кадров в медицину
13:30
На Ямале отпразднуют День флага России: где развернут самое большое полотнище. Афиша
13:29
В Челябинской области сократилось число чиновников и лесников
13:29
В Березниках коровы устроили прогулку по центру города. Фото
13:26
В аэропорту Екатеринбурга задержали пассажирку с «черным золотом». Фото
13:25
В России создали полностью отечественный дрон
13:24
На берегу челябинского озера Увильды построят крупный отель. Карта
13:22
«Он меня отравит»: свидетель Киркорова рассказал, как начинался роман певца с Пугачевой
13:21
В центре Перми запустят новый автобусный маршрут
13:21
Момент аварии, после которой избили мужа Блиновской, попал на видео
13:20
На форуме в ХМАО предложили создать единый сервис для помощи СВО. Фото
13:19
Популярные автобусы и троллейбусы в выходные изменят маршруты движения в Челябинске. Схема
13:18
Тюменца наказали за лезгинку посреди дороги
13:15
Не больше 200 рублей: кандидаты в думу Шадринска показали скромные расходы на выборы
13:14
В Челябинске вернут популярный маршрут троллейбуса
13:10
Пермь стала одним из лидеров по росту цен на новостройки в ПФО
13:08
В колледже Сургута назвали самые популярные направления
13:05
Свердловчанка открыла счет на сотни тысяч рублей, но деньги загадочно пропали
13:04
Вэнс предположил, о чем будут говорить Путин и Зеленский
13:00
Новолуние 23 августа 2025: прописываем желания и ждем перемен
12:59
Мужу Блиновской проломили голову в Москве. Фото
12:59
Самокатчики-нарушители в Свердловской области будут неуловимыми для камер еще годы
12:55
В Тюмени нашли самую высокооплачиваемую вакансию для педагогов
12:52
Свердловский рыбак с помощью снасти собрал кучу облепихи. Фото
12:49
Ростехнадзор выявил серьезные нарушения на Пуровском НПЗ в ЯНАО
12:49
В Пермском крае ликвидировали две деревни в районе Крайнего Севера
12:45
«Лихорадка, боль в животе»: в Екатеринбурге дети подхватили опасный вирус
12:43
Самоходную печь из русской сказки построили в Пермском крае. Фото
12:41
МО РФ: 21 беспилотник сбит за три часа
12:41
Зеленский предположил, где будет его встреча с Путиным
12:35
Преступная группа в Курганской области подозревается в воровстве нефти
12:35
В США сообщили о возможности отправки войск Запада на Украину без одобрения России
12:33
ЦБ назвал признаки мошеннических операций при снятии денег в банкомате
12:31
Челябинский продюсер Ткаченко снял комедийный сериал «Хутор» с Гошей Куценко. Фото
12:31
Грубят детям и ужасно кормят: топ пермских санаториев с самым низким рейтингом. Скрин
12:29
Где в Тюмени купить школьную форму собственного производства
12:23
Губернатор Шумков рассказал, какие объекты образования обновят в курганском городе. Фото
12:19
В Сатке медвежонок выбежал на дорогу. Видео
12:18
В Екатеринбурге хотят построить новую ледовую арену возле «Динамо»
12:15
Сын маньяка Чикатило ликвидирован в зоне СВО: что известно о жизни и службе в ВСУ
12:11
Правительство напомнило, что мессенджер MAX будет на всех устройствах
12:08
Депутат думы ХМАО поделился рецептом «пьяных» огурцов. Фото
12:08
В Тюменской области отлавливают детей на мотоциклах
12:08
В Пермском театре кукол спектакль создадут на глазах зрителей. Афиша
12:04
Стало известно, когда «Почта России» выпустит марку, посвященную Перми
12:04
Жилье людям нужно прямо сейчас: эксперт пояснил, почему тюменцы не хотят покупать новостройки
12:02
Двое мирных жителей погибли от удара ВСУ в ЛНР
12:01
Ростехнадзор выявил более 120 нарушений в работе «Южуралзолота»
12:00
«Не хватило познаний»: в суде Кургана озвучили версию об ошибках экспертизы скандальной школы в Заозерном
11:53
Курганский застройщик обманывает покупателей, обещая 500 000 рублей субсидий, которых нет
11:52
Какой будет погода на День сырка в Кургане
11:50
В ХМАО подвели итоги трехдневного форума штабов «Мы вместе» и НКО
11:49
Задержан иностранец, работающий на СБУ
11:48
Сотни бойцов спецназа собрались на полигоне под Екатеринбургом. Фото, видео
11:44
Роспотребнадзор назвал главную опасность рыбалки в ХМАО
11:42
Самый молодой префект Екатеринбурга получил себе башню со шпилем. Фото
11:41
Россия прекратила импорт картофеля из Грузии
11:40
Медведи пришли в поселок под Карпинском за ягодами. Видео
11:40
«Самое голодное место на Земле»: чем обернется наземное наступление Израиля на сектор Газа
11:39
Силовики устроили массовую облаву на мигрантов в промзоне Екатеринбурга. Видео
11:38
Площадь Революции в Челябинске закроют для пешеходов почти на сутки. Схема
11:37
Таксисты обратились к правительству с просьбой об отмене медосмотров
11:37
Кириенко раскрыл, как Путин утвердил создание «Росатома» вопреки советам юристов
11:32
Ударит или пройдет мимо: чего ждать метеозависимым 22 августа
11:32
В Екатеринбург везут русских Агату Кристи и Умберто Эко: где искать хедлайнеров
11:31
Ремонт Чусовского моста в Перми резко подорожал
11:31
В Тюмени появится новый район с крупным спа-центром и жилыми высотками
11:28
Володин обратился к гражданам, покинувшим Россию, с жестким предупреждением
11:28
Крах на рынке недвижимости: челябинские застройщики оказались в зоне риска
11:25
Минэкологии: челябинские нечистоты в реку Миасс вытекают из-под свалки
11:23
Тюменское правительство продает элитный внедорожник
11:21
Осторожно, взрывоопасно: в Кургане благоустроили сквер, в центре которого установлен газопровод. Фото
11:21
В Тюмени закрылся любимый ресторан тюменских випов
11:21
Фельдшеры и акушерки получат обязанности врачей из-за их нехватки
11:21
Под Пермью на заброшенной ферме найдено тело мужчины
11:19
Потеряла мужа в горах и снова вернулась на высоту: кто такая альпинистка Наталья Наговицына
11:17
ВКС получили партию истребителей Су-35С
11:17
Минздрав: пермские парки и скверы плохо обрабатывают от клещей
11:08
Водитель Infiniti ответит в суде за смерть подростка на питбайке в Тюмени
11:07
В Чувашии начался разгром команды скандального экс-мэра Новочебоксарска
11:02
В Кургане начался ремонт улицы, на которую часто жаловались жители из-за ям. Фото
10:58
Свердловчанин лишился более полумиллиона рублей после знакомства в соцсетях
10:55
Стало известно состояние Филиппа Киркорова после диагностирования у него диабета
10:53
Многие из почти двух млн погибших военных ВСУ были младше возраста мобилизации
10:53
Обломки ракеты упали на Свердловскую область. Видео
10:53
Пермякам предлагают сходить за грибами за 13 тысяч рублей
10:50
В Челябинске открыли фотовыставку о преступлениях украинских нацистов. Фото
10:50
Кофейня «Шоколадница» в Ноябрьске готова к открытию
10:49
В тюменском аэропорту Рощино задержали вылет 19 самолетов
10:46
В Тюмени экзотическая птица садилась на головы прохожим и просила кушать. Фото
10:45
Остановились поезда и пропал свет: карта ударов БПЛА по России на утро 21 августа
10:44
В Кургане женщинам помогут в борьбе с онкологией
10:40
Стали известны подробности о погибших в Приэльбрусье пермских альпинистах. Фото
10:40
Екатеринбуржцев ждет неприятный сюрприз на линейках 1 сентября
10:39
Синоптики сменили прогноз погоды на 1 сентября в Челябинске. Скрин
10:38
Больное сердце вынудило пермячку оставить котят в подъезде. Фото, видео
10:32
В Челябинской области нашли рабочие места с сотнями претендентов на вакансию
10:32
Разбившемуся на скользкой улице курганскому школьнику мэрия заплатит 150 тысяч рублей
10:31
Тюменский университет получит почти 200 миллионов на развитие науки
10:31
Задержки рейсов в Шереметьево, Домодедово и других аэропортах 21 августа: актуальная информация
10:31
Мусоросортировочный комплекс для выпуска RDF-топлива из отходов построят в Челябинске
10:24
Челябинский облизбирком отменил снятие с выборов кандидата от «Новых людей»
10:24
В Челябинске проведут краеведческую игру с загадками «Бегущий город». Афиша
10:24
«У нас жизнь тяжелая и пенсии не самые большие»: Губерниев сравнил зарплаты в России и Сингапуре
10:23
В отдаленном ямальском селе появится новая автозаправка
10:23
Челябинка, выигравшая в лотерею почти 34 млн рублей, рассказала, на что потратила деньги
10:18
Сакральная долина и сплав по бурным рекам: курганские заводчане активно отдохнули на Алтае. Фото
10:15
Пермяки за месяц до шоу раскупили билеты на концерт певца из списка Forbes
10:13
Сколько кружков можно оплатить сертификатом в Тюмени и как это сделать
10:12
Shot: сын Чикатило ликвидирован ВС РФ в Харьковской области
10:11
Аналитики раскрыли вакансии с самой жесткой конкуренцией в ХМАО
10:11
В Курганской области мужчина пошел за грибами, а нашел оружие
10:10
СФР начнет выплачивать пособия беременным студенткам Тюменской области
10:10
Пермских врачей обучат языку жестов
10:06
Участника подготовки теракта на Крымском мосту нашли в Пятигорске
10:06
Челябинская область не захотела пускать к себе узбекский рис. Фото
10:03
В Краснотурьинске МСК расширил географию поставок сырья для переработки
10:02
Загадочный объект над Челябинском сняли на видео
09:57
США раскрыли неожиданные подробности ночного звонка Трампа Путину
09:57
В Екатеринбурге учитель математики ответил на звонок и лишился 10 миллионов
09:53
Какие поезда задерживаются из-за атаки БПЛА в Воронежской области и на сколько
09:50
Плохая погода помешала искать обломки ракеты, рухнувшие под Карпинском
09:45
В Кургане стоимость бензина АИ-95 превысила 60 рублей за литр. Инфографика
09:36
В ЦБ назвали две причины, почему не снижается ключевая ставка
09:36
Свекла и картофель подешевели более чем на 20 процентов в Курганской области. Инфографика
09:30
Супружеская пара экс-депутатов из Челябинска ответит за банкротство своей фирмы
09:29
Украина атаковала российские регионы десятками беспилотников
09:20
Курганцы простились с погибшим бойцом из зоны СВО Алимпиевым. Фото
09:18
Россиянам рассказали, как получить от государства 350 тысяч рублей
09:17
Весной без цветов: биолог назвал главную ошибку при уходе за яблонями после урожая
09:16
ВС РФ за ночь сбили 49 БПЛА над регионами
09:02
Коммерсант: российские военные стреляли друг в друга в зоне СВО ради выплат
09:00
Седьмой «Честный маршрут» главы ЯНАО Артюхова: сжатые сроки и важные решения
09:00
Тюменцам назвали самый дорогой округ города для аренды жилья
09:00
Южный Урал поддерживает «Партию пенсионеров» рублем и делом
08:56
Красные «Жигули» развозили свердловчанам водку на первых выборах губернатора: о чем писали газеты 30 лет назад
08:48
Владелец пермского автосалона дал прогноз по ценам на иномарки
08:46
Shaman уедет за границу на гастроли
08:45
Бесплатные показы фильмов и розыгрыши: как и где пройдет акция «Ночь кино» в Челябинске. Афиша
08:35
В Киргизии эвакуировали десятки альпинистов, одна женщина неделю ждет помощи: что произошло на опасном пике
08:34
Горы-убийцы: самые смертоносные вершины мира и самые фатальные восхождения
08:30
Детский сад построят в вотчине челябинского девелопера в Кургане. Карта
08:29
Экономист объяснил реакцию российских инвесторов на встречу Путина и Трампа
08:22
Депутату на Украине грозит долгий срок за помощь раненому российскому летчику
08:20
В ХМАО изменились тренды на авторынке из-за дешевых китайских машин
08:16
Экономист раскрыл, что будет с ценами в России после отмены санкций
08:13
Свердловский атомщик стал снайпером на СВО. Фото
08:07
Нововоронежскую АЭС временно отключили от сети
08:02
В Кольцово на сутки задерживается рейс на популярный курорт
08:00
Стоимость на платных парковках Тюмени может вырасти до 150 рублей в час
08:00
Гроза с ливнем и сильным градом обрушится на Тюмень
07:58
Сальдо сделал заявление о примирении России с Украиной
07:55
Внука Зюганова назначили замминистра экономразвития Ростовской области
07:49
Структура США официально прекратит слежку за Россией
07:47
В ямальском селе запретят продавать алкоголь
07:47
Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки БПЛА на Ростовскую область
07:45
Фонды партий на агитацию по выборам в курганскую облдуму выросли на 25 миллионов рублей
07:35
Движение поездов приостановлено в Воронежской области
07:31
В США назвали «победивших» и «проигравших» после переговоров Путина и Трампа
07:30
«Абалак Рок Фест»: группа «Слот», байкеры на Harley-Davidson и фото в косухах. Афиша
07:27
Ямальские стрелки стали призерами всероссийских соревнований
07:25
В Миассе педагоги простятся с застреленной из ружья коллегой
07:23
Свердловчан ждут шквальный ветер и дожди
07:17
ХМАО вошел в топ-25 направлений для иностранных туристов
07:06
В Пермском крае снова подорожал бензин
06:48
«Космическую медузу» заметили в небе над Курганской областью. Видео
06:44
FP рассказал, как Уиткофф просчитался после встречи с Путиным
06:35
«Космическая медуза» в небе: пермяки делятся кадрами летящей ракеты с Байконура. Фото, видео
06:31
На Ямале пройдут масштабные празднования: как будут обеспечивать безопасность
06:12
Миронов попросил министра транспорта запретить электросамокаты в России
06:07
Любовь Успенская споет для свердловчан
06:05
В Челябинск на выходные возвращается теплая и солнечная погода. Скрин
05:55
Швыдкой отреагировал на снос памятников в Азербайджане
05:55
Спортсмены из разных стран соберутся на марафоне в Тобольске
05:43
Шутки над Зеленским и похвала Путину: о чем заявил Вэнс в интервью
05:34
В Индию хлынули потоки лесоматериалов из Пермского края
05:31
Приставы не смогли взыскать долги у актера «Бригады»
05:28
Вице-президент США рассказал о шутке священника о попадании Трампа в рай
05:28
Жуткая гроза накрыла города ХМАО. Видео
05:18
Гусев рассказал о массированной атаке БПЛА Украины
05:14
Не все фигуранты дела о хищениях фортификаций в Курской области установлены
05:10
Несколько сел в Воронеже остались без света из-за атаки ВСУ
05:06
Вице-президент США предсказал, как пройдет встреча Путина и Зеленского
05:01
Помощник Трампа рассказал, как поглумился над Зеленским
04:56
Вэнс: США получили детали позиций России и Украины по переговорам
04:52
Назван размер вклада, который позволит получать «вторую зарплату»
04:51
Вице-президент США: лидеры ЕС не ожидали, что Трамп позвонит Путину
04:43
Вэнс описал, каким он видит Путина
04:40
Дзержинский «Химик» выбил пермский «Амкар» из борьбы за Кубок России. Видео
04:36
В центре Екатеринбурга заметили редкие американские ретро-автомобили. Видео
04:30
Власти Ноябрьска раскрыли, будет ли в городе крупный торговый центр с кинотеатром
04:27
В Мордовии ввели режим опасности БПЛА
04:20
В Мордовии ввели опасность БПЛА
04:19
В России расширили список заболеваний, с которыми нельзя садиться за руль
04:17
В Федерации альпинизма заявили о невозможности спасения альпинистки Наговицыной
04:12
С туристов будут собирать дополнительные деньги на реконструкцию аэропортов
04:11
Главнокомандующий Швеции рассказал о необычной тактике России
03:56
Какие погодные аномалии ждут курганцев в сентябре
03:55
Россия подписала важнейший документ с Венесуэлой
03:53
Австрийский бренд туристической экипировки откроет магазин в Перми
03:47
ХМАО перевыполнил план по вводу жилья почти в три раза
03:40
Сальдо: Донбасс и Новороссия — русские земли и не могут быть уступкой Украины
03:39
Работодателям в РФ грозят крупные штрафы за неоплату труда в выходные
03:35
78 человек погибли в результате ДТП на западе Афганистана
03:30
В Тобольске проверят больницу, в которую не смог попасть ветеран СВО
03:29
В России предложили проводить тестирование перед браком
03:24
Politico: ЕС планируют превратить переговоры Трампа в ловушку для России
03:09
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
02:59
Мест на пермских кладбищах хватит на пять лет
02:59
В Екатеринбурге самокатчик из Челябинска сбил шестилетнюю девочку
02:49
Fox News: команда Трампа взаимодействует с Россией и Украиной для встречи Путина и Зеленского
02:47
Росавиация закрыла воздушные хабы в Калуге и Саратове
02:43
Украина решилась на хитрый ход ради земель Донбасса: карта
02:39
США не будут осуждать Россию за ответный удар по Грузии в 2008 году
02:22
Осужденного за убийство сослуживцев Шамсутдинова не берут на СВО
02:16
Казахстан резко увеличил поставки помидоров на пермские прилавки
02:00
New York Times раскрыла, зачем Путин согласится встретиться с Зеленским
01:44
Умерла скрипачка и первый концертмейстер оркестра musicAeterna Курентзиса
01:40
Рогов прокомментировал данные о потерях ВСУ, опубликованные KillNet
01:36
ЦАХАЛ начал наступление на Газу
01:26
В Екатеринбурге частично перестал работать мобильный интернет
01:25
КС не признал сожительство поводом для выплаты за гибель на СВО
01:21
Трамп перепутал названия Армении и Азербайджана
01:13
Иноагент из Франции, осужденный в Москве, стал фигурантом нового дела
01:12
Российские регионы атаковали украинские БПЛА: онлайн-трансляция
01:09
На Украине планируют дерусифицировать Успенский собор
01:05
VK открывает масштабный набор на бесплатные IT-курсы с гарантией трудоустройства
01:03
«Может быть, это НЛО»: ямальцы увидели в небе огромную летящую «медузу»
00:48
Мишустин обратился к атомщикам в честь 80-летия отрасли
00:43
БАД с грядки: курганский врач рассказала о пользе кабачка
00:40
Жители Херсона спасли Сальдо от заложенных взрывных устройств
00:33
Финальный «Честный маршрут» в Ноябрьске установил новые рекорды
00:23
Путин оценил надежность ядерного щита России
00:22
В России появилась первая женщина-капитан атомного ледокола
00:13
ISU официально включил россиян в список участников отбора на Олимпиаду
00:06
Глава «Росатома» исполнил песню вместе с легендарной группой
00:05
В Северной Осетии девять детей пострадали в ДТП
00:01
В Раду внесли законопроект о включении части ДНР и ЛНР в Харьковскую и Днепропетровскую области