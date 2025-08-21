21 августа 2025

В России хотят дать некоторым семьям право на налоговый кэшбэк

Депутат Нилов предложил дать семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Госдуме предложили налоговый кэшбэк для семей с одним ребенком
В Госдуме предложили налоговый кэшбэк для семей с одним ребенком Фото:

В Госдуме выступили с инициативой предоставить семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк. Для таких семей можно снизить ставку НДФЛ до шести процентов. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. 

«Считаю, что в качестве альтернативы нужно предоставить право семьям, где не двое, а всего один ребенок, получать налоговый, семейный кэшбэк. То есть снизить ставку до 6% при наличии уже одного ребенка. Наличие не двух, а одного ребенка должно давать семье право на получение части уплаченного НДФЛ», — сказал Нилов в интервью РИА Новости. 

Над инициативой работают депутаты разных фракций, после чего документ направят в правительство для оценки в рамках подготовки бюджета на 2026 год. По словам Нилова, предложенный механизм возврата позволит гарантированно направлять средства непосредственно гражданам, а в дальнейшем можно будет увеличивать размер кэшбэка для нуждающихся семей. Также депутат напомнил о прогрессивной шкале налогообложения, которую ранее предлагал политик Владимир Жириновский.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» предлагали ввести социальный налоговый вычет на покупку школьных товаров для семей с детьми в возрасте от 7 до 17 лет, отмечая значительную финансовую нагрузку на родителей при подготовке к учебному году. По их оценкам, расходы на школьные принадлежности могут достигать до 30% семейного бюджета, особенно затрагивая малообеспеченные и неполные семьи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме выступили с инициативой предоставить семьям с одним ребенком право на налоговый кэшбэк. Для таких семей можно снизить ставку НДФЛ до шести процентов. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.  «Считаю, что в качестве альтернативы нужно предоставить право семьям, где не двое, а всего один ребенок, получать налоговый, семейный кэшбэк. То есть снизить ставку до 6% при наличии уже одного ребенка. Наличие не двух, а одного ребенка должно давать семье право на получение части уплаченного НДФЛ», — сказал Нилов в интервью РИА Новости.  Над инициативой работают депутаты разных фракций, после чего документ направят в правительство для оценки в рамках подготовки бюджета на 2026 год. По словам Нилова, предложенный механизм возврата позволит гарантированно направлять средства непосредственно гражданам, а в дальнейшем можно будет увеличивать размер кэшбэка для нуждающихся семей. Также депутат напомнил о прогрессивной шкале налогообложения, которую ранее предлагал политик Владимир Жириновский. Ранее депутаты фракции «Новые люди» предлагали ввести социальный налоговый вычет на покупку школьных товаров для семей с детьми в возрасте от 7 до 17 лет, отмечая значительную финансовую нагрузку на родителей при подготовке к учебному году. По их оценкам, расходы на школьные принадлежности могут достигать до 30% семейного бюджета, особенно затрагивая малообеспеченные и неполные семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...