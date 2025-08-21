21 августа 2025

Юрист Василенко предупредила водителей РФ о росте пошлины за выдачу госномеров

Пошлина за госномера вырастет на тысячу рублей
Пошлина за госномера вырастет на тысячу рублей

Размер госпошлины за получение новых регистрационных номеров на автомобили увеличится с двух до трех тысяч рублей. Увеличение госпошлины коснется и других видов транспорта. Об этом сообщила юрист Лилия Василенко.

 «Стоимость получения номеров в ГАИ вырастет с двух тысяч рублей до трех тысяч рублей. Для мототранспорта и прицепов увеличивается с 1 500 рублей до 2 250 рублей», — рассказала Василенко РИА Новости.

Также по ее словам вырастет стоимость выдачи транзитных государственных знаков. Металлические номера для автомобилей подорожают с 1 600 до 2 400 рублей, а бумажные транзитные знаки — с 200 до 300 рублей. Новые тарифы начнут действовать после официального опубликования соответствующего постановления.

Ранее водителей обязали иметь изображение флага России на госномерах. Инициатива в Госдуме возникла в связи с тем, что некоторые водители, заказывая номера через частные компании, умышленно не включали на них изображение триколора.

