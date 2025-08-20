Открытие площади Молодежи и музыкальный пикник: куда сходить в Новом Уренгое и Надыме. Афиша

В Новом Уренгое пройдет запуск светомузыкального фонтана Фото: Роман Наумов © URA.RU На этой неделе в Новом Уренгое и Надыме состоится множество различных мероприятий. Одним из самых ярких и ожидаемых станет торжественное открытие площади Молодежи. Там пройдут концерты и запуск необычного объекта — светомузыкального фонтана. Ближайший же к газовой столице Надым тоже скучать не будет. Жителей ожидает музыкальный пикник с чаем и пиццей, «Ночь кино — 2025», соревнования по ловле рыбы и многое другое. Об этих и других событиях, которые пройдут с 20 по 24 августа — в афише URA.RU. Куда сходить в Новом Уренгое Фотовыставка «Ключ газопровода» на этой неделе завершает свою работу Новый Уренгой Фото: В Новом Уренгое завершается работа открылась фотовыставки, посвященной 50-летию города и работе газодобытчиков Ямала «Ключ газопровода». Экспозиция включает серию уникальных снимков, запечатлевших процесс добычи газа в Новом Уренгое, Ноябрьске и на месторождении Медвежье. На них можно увидеть необычные ракурсы буровых установок, современной техники, северных ландшафтов и портреты газодобытчиков. Выставка призвана напомнить о вкладе первостроителей в развитие Нового Уренгоя и всего Ямала. Все представленные на ней кадры — работа фотографа Валентина Быкова. Последние дни, когда можно увидеть — 20-24 августа. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Сбер и правительство ЯНАО подарили Новому Уренгою уникальный фонтан Также 22 августа в Новом Уренгое пройдет торжественное открытие площади Молодежи. В рамках мероприятия, приуроченного к 50-летию города, власти запустят уникальный объект — светомузыкальных фонтан, созданный при поддержке правительства ЯНАО и Сбербанка. Гостей ожидают выступления оркестра «Imperialis Orchestra», музыкально-хореографическое шоу, видеопроекция на водном экране и номер «Энергия Нового Уренгоя». Хедлайнером станет арт-группа «Soprano» Михаила Турецкого. Жителей приглашают присоединиться к празднеству в 20:30. В Новом Уренгое откроется «Лаборатория» Добро РФ Фото: Кроме того, 23 августа в 14:30 состоится официальное открытие еще одного объекта — Центра дополнительного образования «Лаборатория». Гостям представят новые возможности для изучения науки и технологий, а также познакомят с направлениями работы учреждения. В рамках мероприятия для посетителей проведут экскурсии, 15 различных тематических мастер-классов, а также раздадут памятные сувениры. На церемонии жителей будут встречать волонтеры, которые помогут с навигацией и организацией мероприятия в конференц-зале. Почетным гостем станет летчик-космонавт Антон Шкаплеров, совершивший четыре полета на МКС и трижды вышедший в открытый космос. Куда сходить в Надыме В Надыме организуют Музыкальный пикник МАУК «Надымская РКС» Фото: В Надыме 22 и 23 августа на подворье Дома природы состоится музыкальный пикник для жителей и гостей города. Он пройдет в 19:00 и 17:00, соответственно. Всех участников ждут выступления музыкантов, тематические зоны, удобные кресла, бесплатный чай и пицца. Основная цель мероприятия — создать атмосферу уюта и отдыха в неформальной обстановке с живой музыкой прямо на свежем воздухе. Музыкальный пикник проходит при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» и компании «Газпромнефть-Заполярье». Участие бесплатное, регистрация не требуется. В Надыме пройдут соревнования по рыбной ловле «КЛЕВый Надым» Надым и Надымский район Фото: Помимо этого, 23 августа состоятся ежегодные соревнования по рыбной ловле на призы главы Надымского района «КЛЕВый Надым». Участвовать могут все желающие, включая детей. На соревновании есть возможность объединиться в команды с коллегами, друзьями или родственниками. Победителей определят в личном зачете среди мужчин и женщин, а также в командном зачете. Все участники получат памятные подарки, а победителей ждут ценные призы от главы района. Мероприятие пройдет на реке Надым, в районе 107 километра со стороны Старого Надыма. Проведение турнира способствует популяризации активного отдыха и укреплению семейных традиций, поэтому он традиционно собирает большое количество любителей рыбалки и становятся популярным событием для жителей. В Надыме в 10-й раз пройдет «Ночь кино» Музей истории и археологии Надыма Фото: А для тех надымчан, которые предпочитают менее активный отдых, 23 августа пройдет юбилейная Всероссийская акция «Ночь кино — 2025». В ее рамках жители смогут бесплатно посмотреть новые российские фильмы в городском музее истории и археологии. Планируется показ трех премьерных кинолент: семейного фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» в 11:30, военной драмы, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Группа крови» в 14:30 и музыкального байопика «Пророк. История Александра Пушкина».

