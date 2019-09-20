Минобороны придумало способ бороться с «уклонистами» от армии

Теперь «уклонисты» не смогут переехать в другой город. чтобы избежать службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны РФ придумало, как бороться с «уклонистами» от армии. Ведомство позволит военкоматам ставить на учет молодых людей, проживающих в их районе даже без регистрации.

«Формулировку об учете граждан „по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)“ дополнят поправкой „в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания“», — сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны. При этом искать дополнительных призывников военкоматы будут по месту учебы или работы.

Издание уточняет, что изменения позволят учитывать права призывников, которые не имеют возможности пройти воинскую службу или поступить в военное учебное заведение. Кроме того, нововведение позволит решить проблему «уклонистов», переезжающих в другой город, чтобы их не призвали.