Пермская актриса, которой объявили бойкот за поддержку Павла Устинова, рассказала, когда увольняется

Дарья Егорова, поддержавшая осужденного коллегу, написала заявление на увольнение Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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Актриса пермского «Театра-театра» Дарья Егорова, которой объявили бойкот коллеги из-за поддержки Павла Устинова, написала заявление на увольнение. В беседе с корреспондентом «URA.RU» она уточнила, что руководство театра и коллеги по-прежнему ее игнорируют, «происходят не очень приятные вещи».

«Сегодня я подала заявление на увольнение. 24 сентября мой последний рабочий день», — сказала Егорова. Она уточнила, что не сожалеет о совершенном поступке. «Я не отрекаюсь от своих слов из-за всей этой ситуации, просто понимаю, с какими людьми работала», — пояснила актриса «Театра-театра». Дарья Егорова отметила, что пока не определилась с дальнейшими планами, хотя предложения о работе ей уже начали поступать.

Дарья Егорова сразу после премьеры со сцены театра выразила поддержку коллеге Павлу Устинову, осужденному по так называемому «московскому делу». После этого режиссер спектакля и коллеги осудили ее, сказав, что та «не имела морального и человеческого права» так поступать. Художественый руководитель «Театра-театра» Борис Мильграм заявил, что актриса нарушила этические нормы театра и подставила коллектив.