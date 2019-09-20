Глава Калининградской области ответил на планы американского генерала

Антон Алиханов посоветовал не забывать исторический опыт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал главнокомандующему ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяну учить историю и читать книги о России. Так он ответил на заявление генерала о плане США для прорыва противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков», — цитирует Алиханова РБК.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян сообщил о плане Пентагона, который позволит преодолеть ПВО в Калининграде. Военный эксперт рассказал «URA.RU», что в случае нападения у американских военных не будет шансов. В Госдуме заявили, что США все больше занимаются «болтовней», а не делом, напоминает RT.