Банду хакеров, укравших у россиян почти 2 миллиарда рублей, ограбили

Члены хакерской группировки Lurk лишились похищенных денег. Пока идет суд, с их счетов за границей пропала большая сумма.
«Средства по сложной многоступенчатой схеме были выведены за границу. Во время следствия вдруг выяснилось, что денег на счетах нет. Предполагают, что это дело рук других хакеров. Получается, что воры украли у воров», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
Кроме того, по данным инсайдера, мифом оказалось кураторство ФСБ над хакерами во время выборов в США. «Сидя в „Лефортово“, они узнали о сотрудниках ФСБ, сидевших под следствием в соседних камерах. Этих людей хакеры назвали своими кураторами, которые якобы заставили их повлиять на результаты голосования на президентских выборах в США. Эти экс-сотрудники уже осуждены на 19 и 21 год за свои преступления, не связанные с компьютерными технологиями», — добавил источник.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Екатеринбурге начался суд над бандой хакеров, похитивших 1,7 млрд рублей со счетов россиян с помощью компьютерного вируса Lurk. Члены группы проживали в 17 регионах страны, занимались хищением денег со счетов с 2013 года. За период существования группы через нее прошли порядка 50 хакеров. Лидер группировки Константин Козловский признался, что влиял на результаты выборов президента в США по поручению силовиков.