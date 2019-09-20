В Кремле оценили защищенность Калининграда от американской атаки

В администрации президента России прокомментировали американский план атаки на Калининград, который ранее раскрыл командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что регионы страны хорошо защищены от военных вторжений.
«Это не мое дело комментировать заявления военных, но, безусловно, безопасность всех регионов обеспечена на должном уровне», — ответил Дмитрий Песков «URA.RU» во время беседы с журналистами.
Ранее Джеффри Ли Харригян заявил прессе, что у Пентагона есть план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде в случае «российской агрессии» в Европе. Военачальник сообщил, что Вашингтон при определенном развитии событий может использовать наступление с воздуха, земли, моря и космоса.