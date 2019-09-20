Депутата Владимира Подкорытова могут лишить мандата уже в октябре Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В законодательном собрании Пермского края должно освободиться депутатское кресло Владимира Подкорытова из-за вступления в законную силу обвинительного приговора суда. 20 сентября был последний день подачи апелляций, сообщили «URA.RU» в уголовной канцелярии Ленинского районного суда Перми, уточнив, что ни одна из сторон этого не сделала.

«На данный момент (за 10 минут до окончания рабочего дня суда, — прим. редакции) ни одна из сторон апелляцию не подала», — пояснили «URA.RU» в суде. Там уточнили, что есть очень небольшая вероятность, что документы направили по почте. В пресс-службе краевой прокуратуры на звонок корреспондента не ответили, сам Подкорытов заявлял «URA.RU», что не намерен обжаловать приговор.

После вступления приговора суда в законную силу депутаты краевого парламента должны будут рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Подкорытова. «Вероятнее всего, они рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании в октябре и точно также, как с Егором Заворохиным, лишат Подкорытова статуса „задним числом“, с 20 сентября», — пояснил «URA.RU» собеседник, близкий к краевому парламенту.

«URA.RU» рассказывало, что Подкорытов был признан виновным в двух налоговых преступлениях, ему назначили наказание в виде штрафа — полмиллиона рублей. Он признал свою вину и заверил, что произвел необходимые платежи в бюджет, но позже установленного срока. Ожидается, что нового депутата по избирательному округу №17 выберут весной следующего года.