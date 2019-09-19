Двух депутатов пермского парламента лишили полномочий

В Законодательном собрании Пермского края освободились мандаты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Двух депутатов Законодательного собрания Пермского края лишили полномочий, передает корреспондент «URA.RU». Вопрос об этом был внесен в повестку краевого парламента «с голоса» в начале заседания.

«Депутата Егора Заворохина лишили полномочий в связи с вступлением в силу приговора суда, а депутата Александра Шалаева — в связи со смертью», — передает корреспондент агентства из зала пленарных заседаний.

Экс-директор машзавода имени Дзержинского, депутат парламента Пермского края Егор Заворохин осужден на семь лет лишения свободы. Он был признан виновным в хищении у собственного предприятия 143 млн рублей. Александр Шалаев скончался 17 сентября после заседания комитета по социальной политике.