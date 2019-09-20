Тюменские военные избавятся от памятника культуры, который они должны были реконструировать

Александр Моторин признал необходимость переезда из аварийного здания Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Военные решили снять с себя обязанности по реконструкции отсуженного год назад у Тюмени памятника культуры «Гостиный двор», где базируется Тюменской областной комиссариат. Иск Минобороны, который запустит процедуру, принят к рассмотрению 19 сентября Арбитражным судом Тюменской области.

Согласно опубликованному в картотеке определению суда, Минобороны требует от федерального Агентства по использованию памятников культуры признать «право оперативного управления отсутствующим». Как разъяснил «URA.RU» юрист, попросивший остаться неизвестным, «Гостиный двор» принадлежит РФ. Если суд удовлетворит иск, распоряжаться им будет агентство, которое найдет нового управленца.

Военком Александр Моторин «URA.RU» не ответил — он проводит учения. В Агентстве иск пока не получали. В 2017 году администрация Тюмени, которой тогда принадлежало здание, пыталась заставить военных исполнить условия аренды и реконструировать «Гостиный двор». После нескольких безуспешных попыток в 2018 году она подала в суд на выселение комиссариата и выиграла. В дело вмешалось Минобороны, осудив здание в пользу Российской Федерации.

Ранее на Тюменском нефтегазовом форуме глава Тюмени Руслан Кухарук сообщил, что «Гостиный двор» может войти в один архитектурный ансамбль с «Круглой баней». Объекты могут быть восстановлены в ходе преобразования ул. Ленина. Ранее глава областного комиссариата Александр Моторин заявил «URA.RU», что военкомат собирается покинуть здание на ул. Ленина, 2, поскольку оно находится в аварийном состоянии.