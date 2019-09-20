Раскрыты подробности гибели девочки, которую затянуло в трубу бассейна в Турции

Девочке из России не пытались помочь работники турецкого отеля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянку, погибшую в турецком отеле, практически не пытались спасти. Когда 12-летнюю девочку затянуло в трубу бассейна, персонал не отключил воду, диджей не убавил звук, а «скорую помощь» не собирались вызывать даже свидетели инцидента.

«Никто из отеля даже не попытался вызвать „Скорую помощь“», — рассказал журналистам «Комсомольской правды» американский турист Хосик Аракелян, который старался помочь пострадавшей девочке. Он уточнил, что его друг Саид помог отключить воду, а сам Аракелян бросился в бассейн, чтобы вытащить россиянку. Когда он выбрался, то заметил, что никто до сих пор так и позвонил в больницу. Ему пришлось обратиться к туристу, чтобы тот вызвал врачей.

Собеседник издания отметил, что сотрудники «Скорой помощи» добирались до отеля полчаса, а когда наконец прибыли, не пытались даже избавить ее от жидкости, попавшей в нос и рот. Они несколько раз надавили ей на грудную клетку и повезли в больницу. Однако клинике Бодрума ей помочь не могли и решили отправить в соседний город Денизли. Транспортировать девочку вертолетом больница отказалась, поэтому ее повезли на машине, потратив на путь три с половиной часа. В результате, девочка умерла в больнице Денизли.

По факту гибели россиянки возбуждено уголовное дело. Расследование ведут турецкие полицейские и следователи Ленинградской области, передает RT.