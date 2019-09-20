Чубайс нашел применение пенсионным накоплениям россиян

Анатолий Чубайс предлагает инвестировать пенсионные накопления в перспективные бизнес-проекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс предложил разрешить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) инвестировать накопления в развивающиеся бизнес-стартапы. Это помогло бы России войти в число лидеров в сфере инноваций, заявил он на лекции перед студентами МФТИ.

«НПФ обладают [средствами] свыше трех миллиардов рублей, которые они в принципе не могут вкладывать в венчурную индустрию, им это просто запрещено», — сказал Чубайс. Он добавил, что НПФ «могут стать главным двигателем инноваций», передает ТАСС.

По словам Чубайса, если НПФ все же разрешат инвестировать, финансы должны вкладываться не в конкретные компании, а в венчурные фонды, умеющие оценивать риски. Если запрет на инвестиции будет снят, Россия сможет догнать в этой сфере Китай, Индию и другие развивающиеся страны.

В прошлом году Чубайс уже предлагал открыть деньги негосударственных пенсионных фондов для инвестиций. При этом он подчеркивал, что инновационные или нанотехнологические бизнесы не относятся к списку компаний, в которые нужно инвестировать, напоминает агентство Nation News.