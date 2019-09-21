Украина придумала «новый повод для радости» в отношениях с Россией

Владимир Зеленский ведет переговоры с Владимиром Путиным без советов Запада Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Осужденного Олега Сенцова этапировали с Ямала в Москву

Киев и Москва ведут активное обсуждение очередного обмена заключенными. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно. Я не буду ничего анонсировать, но надеюсь, что в ближайшее время у нас будет новый повод для радости», — рассказал Пристайко в интервью изданию «Громадське». Он отметил, что российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский лично обсуждают тему обмена. Переговоры ведутся тайно, без вмешательства западных партнеров, отмечает агентство Nation News.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страны уже пошли на непростые решения и заплатили за них высокую цену. Он пояснил, что речь идет о выдаче России жителя Донбасса Владимира Цемаха, которого прокуратура Голландии считает важным свидетелем по делу о крушении малазийского «Боинга» в небе над Донбассом летом 2014 года.

7 сентября состоялся обмен пленными по формуле «35 на 35», напоминает RT. В Россию был передан бывший командир противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах. На родину возвратился украинский режиссер Олег Сенцов, которого приговорили к 20 годам колонии в 2015 году по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сенцов не признал свою вину, напоминает телеканал 360. Во время отбывания наказания в ямальской колонии «Белый медведь» он объявил голодовку, которая продлилась 145 дней.