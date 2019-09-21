20 сентября 2019

Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина планирует совещаться с другими странами, входящими в Совет ЕвропыФото: wikipedia.org

Украина не будет участвовать в ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил украинский депутат Богдан Яременко.

«Столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации», — написал Яременко в Facebook. По его словам, теперь власти планируют консультироваться о «возврате доверия к ПАСЕ» с другими странами, входящими в Совет Европы.

В июне ПАСЕ утвердила резолюцию, восстанавливающую все полномочия России, напоминает RT. Против такого решения активно выступала украинская сторона, уточняет агентство Nation News.

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-
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