СМИ: России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио

Сборная России может быть отстранена от Олимпийских игр, которые состоятся в 2020 году в Токио. По сведениям британской газеты The Telegraph, Московская антидопинговая лаборатория могла сфальсифицировать данные перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Источники газеты считают, что в России «информацией манипулировали» последние 18 месяцев, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами. The Telegraph подчеркивает, что если факт нарушений будет доказан, это может привести к тому, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишится полноценного статуса. пишет «Коммерсант».
Предполагается, что WADA сообщит о результатах расследования в отношении российских спортсменов на заседании исполкома в Токио 23 сентября. Там обсудят вопрос возможной приостановки действия аккредитации РУСАДА. Уже известно, что после анализа данных, предоставленных Московской лабораторией, международная организация составила список их 298 российских спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил, однако их имена пока не разглашаются.
Допинговый скандал разразился в 2015 году. В результате работы комиссии, которая расследовала дела об употреблении допинга в российской легкой атлетике, WADA признало РУСАДА не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу, однако позже международная организация восстановила в правах российских коллег.