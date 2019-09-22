21 сентября 2019

Дочь теннисиста Кафельникова пожаловалась на тяжелую работу: «Ноги мои все в крови». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Алесе Кафельникой нелегко смириться с темпом жизни девушек с подиумаФото: Instagram Алеся Кафельникова

Дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся пожаловалась на тяжелую работу модели. Своим подписчикам в Instagram 20-летняя модель рассказала о постоянном стремлении спать и есть пиццу.

«Я сегодня спала 2 часа, у меня было за неделю 5 перелетов и ноги мои все в крови. Я хочу спать и есть много пиццы. Вместо этого я еду в поезде из Парижа в Лондон. Мне ехать почти 3 часа и вставать в 6 часов на работу», — поделилась Кафельникова в соцсети.

Судя по снимкам в соцсетях дочь теннисиста вначале участвовала в шоу Burberry на неделе моды в Лондоне, а затем прошла по римскому подиуму на показе коллекции Moschino.

Ранее дочь знаменитого теннисиста рассказала журналистам о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться еще в школьном возрасте — депрессией и анорексией. Кафельникова также призналась, что у нее были проблемы с наркотиками.

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