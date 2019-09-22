Дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся пожаловалась на тяжелую работу модели. Своим подписчикам в Instagram 20-летняя модель рассказала о постоянном стремлении спать и есть пиццу.
«Я сегодня спала 2 часа, у меня было за неделю 5 перелетов и ноги мои все в крови. Я хочу спать и есть много пиццы. Вместо этого я еду в поезде из Парижа в Лондон. Мне ехать почти 3 часа и вставать в 6 часов на работу», — поделилась Кафельникова в соцсети.
Судя по снимкам в соцсетях дочь теннисиста вначале участвовала в шоу Burberry на неделе моды в Лондоне, а затем прошла по римскому подиуму на показе коллекции Moschino.
Ранее дочь знаменитого теннисиста рассказала журналистам о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться еще в школьном возрасте — депрессией и анорексией. Кафельникова также призналась, что у нее были проблемы с наркотиками.