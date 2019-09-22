Священник призвал бить матершинников «по морде»

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Первая поездка митрополита Курганского и Белозерского Даниила в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь. Курган, рпц, церковь, митрополит даниил, храм, чимеевский монастырь
В РПЦ данную методику уже опробовалиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику поможет удар «по морде». Об этом воспитанникам детского дома «Павлин» заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов.

«Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно», — цитирует отца Димитрия «Интерфакс». В пример протоиерей поставил одного из своих подопечных, который уже пять лет не ругается после того, как Димитрий Смирнов ему «дал по роже».

В дополнение ко всему священник призвал использовать «500 тысяч прекрасных слов» русского языка, которые, по мнению протоиерея, «созданы для поэзии», вместо языка, на котором говорит «пьянь, ворье и наркоманы».

Ранее представители Русской православной церкви поддержали запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года, пишет RNS.

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