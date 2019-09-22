Священник призвал бить матершинников «по морде»

Отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику поможет удар «по морде». Об этом воспитанникам детского дома «Павлин» заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов.
«Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно», — цитирует отца Димитрия «Интерфакс». В пример протоиерей поставил одного из своих подопечных, который уже пять лет не ругается после того, как Димитрий Смирнов ему «дал по роже».
В дополнение ко всему священник призвал использовать «500 тысяч прекрасных слов» русского языка, которые, по мнению протоиерея, «созданы для поэзии», вместо языка, на котором говорит «пьянь, ворье и наркоманы».
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