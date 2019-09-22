Два министра Челябинской области отправлены в отставку

В челябинском правительстве не переназначен контракт с министром здравоохранения Сергеем Приколотиным и министром социальных отношений Татьяной Никитиной. Это информацию «URA.RU» подтвердила первый вице-губернатор области Ирина Гехт, курирующая оба министерства. Приколотину и Никитиной уже сообщили, что новый контракт с ними заключен не будет.
Исполняющим обязанности руководителя Минздрава пока будет работать замминистра Виктория Сахарова. Статус и. о. министра соцотношений получит замминистра Татьяна Ильина, отметила Гехт. По данным «URA.RU», сохраняют свои должности в соцблоке министр образования Александр Кузнецов, министр спорта Леонид Одр, а также вице-губернатор Вадим Евдокимов, курирующий оба министерства. С ними будет перезаключен контракт после 23 сентября. Прочие назначения и отставки будут озвучены позже.
Все правительство Челябинской области ушло в отставку 20 сентября после официального вступления в должность Алексея Текслера, выигравшего выборы главы региона.