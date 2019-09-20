Правительство Челябинской области уходит в отставку

Алексей Текслер начинает «перезагрузку» правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство Челябинской области 20 сентября официально уходит в отставку. День инаугурации губернатора Алексея Текслера стал для его первых лиц последним рабочим днем. Сохранившие свои посты руководители и новые лица в региональной власти станут известны в течение нескольких дней.

«Уведомления о том, что день инаугурации будет для них последним рабочим днем чиновники начали получать еще в начале этой недели. О продлении контрактов с действующими представителями высшей группы должностей (вице-губернаторами, министрами и заместителями), а также о новых руководителях сообщат 23 сентября», — рассказал собеседник «URA.RU» в правительстве области.

В частности, уже известно, что курировать внутреннюю политику области будет сослуживец Текслера по «Норникелю» Анатолий Векшин — пасынок знаменитого путешественника Федора Конюхова и самый молодой вице-губернатор Мурманской области.

Текслер предупредил об изменениях в структуре правительства и «отдельных кадровых решениях» 9 сентября, когда облизбирком подтвердил его победу на выборах. Отставки, по его словам, могут затронуть и некоторых глав муниципалитетов.

Кроме того, в ближайшие часы станет известно, кто будет представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации. В сенаторскую тройку Текслера вошли депутат Госдумы Валерий Гартунг, председатель Заксобрания области и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш и омбудсмен Маргарита Павлова.